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19歲長腿變性正妹遭路人痛毆　委屈PO爆血照：我也是正常女孩

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▲▼ 伊娃。（圖／Instagram @evacastt ）

▲擁有性感長腿的伊娃在社群網站上小有名氣。（圖／Instagram @evacastt ）

記者王佩翊／編譯

西班牙巴塞隆納一名19歲的變性少女20日在Instagram上po出爆血照表示，自己在路上被一群反對LGBT族群的不肖份子當眾叫囂。不僅如此，那群人甚至還出手攻擊她，不但狠狠地揪住她的頭，還朝她的臉揍了兩拳，導致這名少女面部嚴重出血。少女崩潰po出照片並委屈表示，「我只是個普通的19歲少女而已。」

根據《每日星報》報導，這名19歲的變性少女名為伊娃（Eva Vildosola），她的Instagram帳號@evacastt擁有20萬人追蹤，算是小有名氣的網紅。然而伊娃20日卻發文淚訴，自己在路上遭到不明人士挑釁痛罵是怪物，不僅如此那群人還動手打她，只因為她是一名變性人。伊娃更po出2張自己遭打後滿臉是血的照片，震驚所有粉絲。

伊娃寫道，「今天我才一出門，突然有一群人看著我大喊『怪物』，之後他們便衝上來抓住我，打了我兩拳，不僅如此，還毆打我的臉與身體。」她說，「我只是一個正常的19歲少女。是的，我是一個變性人，但這不代表我不正常，我不是一個怪物，我有權走出門外，有權做我想做的事，我擁有所有權利，而每個人也是。但今天卻有人剝奪我的這些權利。」

伊娃表示，這就是發生在她身上的事，然而不幸的是，很多跨性別者都會面臨相同的困境，甚至是更嚴重的對待。她也指責那些人，「我不會傷害任何人，而你也沒有權利這麼做。」伊娃的親身經歷引發網路迴響與關注，也讓網友們紛紛呼籲，大家要正視LGBT族群遭到歧視的問題。

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