越獄逃亡！囚犯挾車狂飆…下秒「離奇自撞路樹」　5人當場慘死

▲黎巴嫩6名囚犯越獄逃亡卻離奇自撞，導致5死1傷。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

黎巴嫩巴卜達（Baabda）發生一起離奇意外。一所監獄21日爆發大規模越獄事件，69名囚犯趁著凌晨破門出逃，其中5人卻在重獲自由不久後，駕車自撞身亡。總統奧恩（Michel Aoun）聽取看守內閣內政部長的報告後，已經下令加強搜索行動，並且徹底調查此事。

▲車輛撞擊力道強大，毀損情況嚴重。（圖／路透）

綜合BBC、《半島電視台》等外媒報導，巴卜達6名囚犯越獄成功後，決定一起逃亡。他們在路上挾持一輛白色的達契亞（Dacia）汽車，不久後卻在憲法委員會附近發生車禍。照片中，轎車衝撞路邊樹木，幾乎整輛車被撞爛，釀成5死1傷。

當局出動安全部隊，在附近區域執行地毯式搜索，並且警告當地居民提高警覺。根據最新消息，目前已有4人自首，15名囚犯被捕，其中一人甚至是被親生母親送回來。

▲黎巴嫩當局出動大批軍警，搜索在逃囚犯。（圖／路透）



檢察官昂恩（Ghada Aoun）展開調查後表示，目前尚不排除「囚犯與獄警互相勾結」的可能性。

國際特赦組織（Amnesty International）於4月表示，黎巴嫩的囚犯擔心，過度擁擠的牢房環境將導致新冠病毒擴散，爆發獄內騷亂，其家屬也在外頭發起靜坐抗議。外界呼籲，當局應該釋放已經服刑許久的囚犯。

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