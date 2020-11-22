操作無人機「看熱鬧」慘撞警用直升機　他面臨1年有期徒刑



▲洛杉磯警方派遣直升機空中救援時，不慎被無人機衝撞。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者高琳景／綜合報導

好奇心作祟恐釀大禍！加州一名22歲男子赫南德斯（Andrew Rene Hernandez）因為想知道案發附近發生什麼事，因此利用無人機來探查，不料在操作過程中卻和洛杉磯警察局（LAPD）直升機相撞，導致直升機被迫降落，雖然沒有造成任何人員的傷亡，但他恐怕面臨1年的有期徒刑，這可能也是美國首例因無人機而造成的刑事案件。

根據《福斯新聞》報導，洛杉磯警方於9日18日準備前往好萊塢一間藥局處理竊盜案，同時派遣直升機進行空中救援，在飛行過程中發現有無人機但卻閃避不及，因此在相撞之後不得不將直升機降落，調查人員根據無人機所拍攝的畫面，確認是赫南德斯後，於19日將他逮捕。

▲無人機衝撞直升機後，掉落至案發地附近。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

赫南德斯在落網後承認犯案，並表示他當時因為好奇藥局發生了什麼事，因此才透過手機操控無人機。據悉，無人機當時墜落在藥局附近，同時還撞到停在附近的1輛轎車，甚至還造成損毀。

對此聯邦當局提到，如果無人機撞到的是直升機主旋翼而不是機身，可能會讓直升機直接墜落，造成致命的危害。由於當局不相信赫南德斯是有意用無人機衝撞直升機，因此將以輕罪起訴，最高得以判處1年有期徒刑。