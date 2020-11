絕症男將死！投案認了25年前樹林裡「槍斃棄屍路人」...懸案終破

COLD CASE ARREST: Decatur police arrested Johnny Dwight Whited on Wednesday. He’s charged with killing Christopher Alvin Dailey in 1995. pic.twitter.com/HM3WGKqyZM

記者王佩翊/編譯

美國阿拉巴馬州一名中年男子日前突然向警方投案,自己在多年前曾經殺了人並棄屍山林,雖然嫌犯無法說出案件的具體年份與日期,但警方最後仍透過該名男子提供的線索與資料,將他聯繫到一起25年前的懸案。經警方調查,這名男子的確就是犯下這起槍擊案的兇手,而他也帶著警探回到案發現場重現殺人的經過。據悉,這名男子是因為罹患絕症,自知大限將至,想要放下心中的石頭,才會向警方投案。

根據《紐約時報》報導,現年53歲的懷特(Johnny Dwight Whited)1995年4月26日在阿拉巴馬州的一片樹林內,槍斃了當時年僅26歲的戴利(Christopher Alvin Dailey),隨後便逃之夭夭。據悉,懷特與戴利並不相識。戴利的屍體被發現後,警方投入大量人力進行調查,並在田納西河打撈出戴利1983年產的豐田車,然而在長達25年的時間裡,警方仍未找出兇手,甚至找不到任何可能的嫌疑人。

▲懷特自知大限將至,主動向警方坦承25年前的命案。



殺了人的懷特就這樣將這個秘密埋藏在心裡25年,直到最近罹患絕症,懷特發現自己所剩時日已經不多,於是在反覆的思考下,決定打電話向警方投案。就這樣,懷特的電話在警察局被轉了2次,最後轉到犯罪調查員慕卡丹(Sean Mukaddam)的手上。懷特告訴慕卡丹,「我想要坦白一件事,我在很多年以前殺了一個人。」

根據警方表示,懷特當時已經忘了事件的具體年份與日期,所以他們只能透過他提供的訊息去拼湊。最後警方鎖定了25年前的一起樹林棄屍案,懷疑就是懷特口中的凶殺案。警方也在18日與懷特一起返回當時戴利屍體被尋獲的樹林,並重演了犯案過程。

慕卡丹表示,懷特罹患絕症,已經病入膏肓,但他對於25年的錯誤感到非常後悔,因此想要把心裡的話說出來。警方目前也已經通知戴利的家屬,希望他們能夠放下懸在心中25年的大石頭。懷特被指控謀殺,目前被關押在摩根郡監獄。

