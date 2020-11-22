澳研發「抗新冠鼻噴劑」即將測試！　政府聯手私企資助千萬澳幣

▲新型鼻噴劑由澳洲生物技術公司Ena Respiratory研發，名為「INNA-051」。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者詹雅婷／編譯

澳洲一種新型鼻噴劑如今受到各界密切關注，因為它有潛力對抗新冠肺炎及其他病毒感染的呼吸道疾病，範圍涵蓋流感、普通感冒等，即將進行測試。澳洲聯邦政府今（22）宣布聯手私人企業共同資助1170萬澳幣，一旦測試成功，該產品將在澳洲境內生產。

澳聯社（AAP）報導，此種新型鼻噴劑由澳洲生物技術公司Ena Respiratory研發，名為「INNA-051」，在進行局部噴灑後，可啟動呼吸道免疫防禦機制，協助對抗新冠病毒、流感、普通感冒等疾病。

澳洲聯邦政府22日表示，政府將與私人公司Brandon Capital Partners聯手，將針對新型鼻噴劑測試共同提供1170萬澳幣資金，一旦測試成功，將於澳洲境內生產。該筆資金為生物醫學轉化基金（BTF）的一部分，若加上自身免疫性疾病、神經系統性疾病等其餘技術資金，政府光是今日就宣布投入近3000萬澳幣。

衛生部長韓特（Greg Hunt）透過聲明表示，政府與私人合作夥伴所共同進行的投資，「延續澳洲引以為傲的研發，拯救生命、改善生活」，也能讓相關技術水平進一步提升。

▼澳洲聯邦政府的生物醫學轉化基金（BTF）總額為5億澳幣。圖為衛生部長亨特（Greg Hunt）。（圖／達志影像／美聯社）

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