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「逆齡氧療」新研究曝光　光呼吸就年輕25歲！生活飲食習慣可照舊

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▲▼按摩,臉,老化,鬆弛,皮膚,肌膚。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲生醫期刊報導，以色列研究人員嘗試以一種加壓「氧療」方式讓受試者的細胞與DNA變年輕。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張寧倢／綜合報導

生物醫學英語期刊《Aging》於18日發表臺拉維夫大學（Tel Aviv University）研究團隊的最新成果，研究人員讓64歲以上的年長者嘗試在高壓環境中呼吸純氧，而實驗結果顯示，受試者經過「氧療」後，身體數據相當於年輕了25歲，成功逆轉衰老過程。

根據《紐約郵報》報導，以色列臺拉維夫大學的研究人員讓35名年齡在64歲以上的長者待在「高壓氧艙」中90分鐘，也就是在加壓環境中呼吸1.5小時的純氧，每周5天、持續3個月，觀察在染色體末端與老化相關，被稱之為「端粒」（telomere）的DNA重複序列，以及與組織和器官退化有關的「衰老細胞」。

實驗結果發現，參與者的端粒平均增長了20%，而衰老細胞則減少了37%，相當於年輕了25歲，且在氧療期間，他們並沒有改變生活方式、飲食或藥物等，先前被證明會影響生物年齡的因素。研究的作者之一伊佛拉蒂（Shai Efrati）表示，端粒長度的顯著提高，為科學界建立一個新的理解，衰老「確實」可以被聚焦或者回歸到基本的細胞生物學上。

報導指出，部份科學家認為，加壓環境引發了短暫的氧氣短缺，因此導致細胞再生。另一位研究作者哈德尼（ Amir Hadanny）博士說，生活方式的改變與劇烈運動等干預措施，對於端粒縮短有一定的減緩作用，「但在我們僅僅3個月研究中，就能實現端粒的顯著延長，這速度遠超過目前任何可使用的干預措施 。」

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