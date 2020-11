日本新增2596例創新高...經濟防疫難兼顧　旅遊復興計畫急喊卡

▲日本疫情再度進入高峰,政府緊急重新修正振興計畫。(圖/路透)



文/中央社東京22日綜合外電報導

日本政府面對境內2019冠狀病毒疾病(COVID-19)疫情延燒,又希望能持續推動振興經濟方案,結果在防疫對策分科委員會9日提出疫情示警後,到21日才正式決定修正振興方案。

●為防疫出現政策急轉彎

綜合日本放送協會(NHK)、共同社、讀賣新聞、時事通信社等報導,日本政府21日在首相官邸舉行傳染病對策本部會議,面對境內疫情持續擴大,在振興旅遊方案Go To Travel(去旅行)方面,是否將暫停民眾新增前往疫情擴大地區的旅遊預約,及有關協助餐飲業度過難關的Go To Eat部分,是否暫停發放新餐券或點數使用等,都將籲請各知事進行檢討。

對一直以來以經濟復甦作為優先的首相菅義偉來說,可說被迫轉換政策方向。

至於已經完成Go To Travel旅遊行程預訂的民眾,是否也將被排除在適用範圍,日本政府目前正在檢討,並研究民眾取消預訂行程時,是否能不須負擔手續費。

●菅義偉兼顧經濟防疫的兩難

菅義偉21日在首相官邸舉行的防疫對策本部會議後說,「政府最大的職責就是保護國民生命與生活」。不過,面對記者「決策時機會不會太遲」的提問,菅義偉沒有回答就離去。

對菅義偉政府來說,包含Go To Travel在內的振興經濟方案Go To Campaign,是在兼顧防疫的情況下,試圖恢復社會及經濟活動的象徵性政策;如果縮小或停止Go To Campaign,有可能妨礙景氣復甦,所以一直以來都堅決持續推動。

不過,日本境內疫情進入11月已呈現「第3波」感染樣貌,政府防疫對策分科委員會9日示警,「疫情急速擴大可能性很高」,提出要求政府及早採取防疫對策的緊急建議。

在醫療專家及在野黨人士間,這時也開始出現Go To Campaign是疫情擴散「元凶」的批評。

即使如此,日本政府這段時間依然不為所動,某位政府高層官員當時說,只要都道府縣知事不提出要求,就不會將個別地區排除適用振興經濟方案。

結果是各地疫情在過去幾天相繼出現創新高的情況,且從本月18日開始,日本全境單日新增病例連續幾天逾2000例,最後迫使日本政府在3天連假第一天的21日政策轉彎。

而這項政策轉彎,已是分科委員會提出緊急建議的12天後。

▲日本21日單日新增2596例確診。(圖/路透)



●Go To Travel推動經過

日本政府為提振受疫情影響的觀光業,推出Go To Travel方案,希望增加民眾出遊消費意願。

Go To Travel方案分成旅遊費用折扣,及能在觀光設施、紀念品店等處使用的折價券等,一晚住宿費用最多可獲2萬日圓補助。

旅遊費用折扣從7月22日上路,但當時東京都正受第2波疫情襲擊,因此被單獨排除在Go To Travel方案適用範圍外。

排除東京都後讓Go To Travel方案在全國上路,日本政府原本立場是不補償民眾取消預訂行程衍生手續費,但後來受到批評,所以在上路前夕又出現政策髮夾彎,宣布給予民眾手續費補償。

隨著東京都第2波疫情稍稍趨緩,日本政府宣布10月1日起將東京都納入Go To Travel適用範圍。

日本政府觀光廳表示,截至10月底止,利用Go To Travel外出旅行總計3976萬人次,消費金額至少1886億日圓。

●觀光業者憂慮震驚

日本政府振興經濟方案出現政策方向修正,讓觀光業與旅遊業者憂慮恐將衝擊復甦中的觀光業。

沖繩縣每天新增確診病例約在20例到50例間,那霸市觀光鬧區國際通上,往來人潮並不多。一名在這裡經營紀念品店的35歲男性說,雖然突然取消振興旅遊方案讓人很困擾,但疫情擴大也叫人感到恐懼,「政府因應速度總是這麼慢」。

在那霸機場內一間紀念品店服務的48歲國吉惠子說,面對疫情擴大進行政策修正是可以理解,但坦白說,「我還是希望(振興方案)能持續」;如果真的修正,也要提出能減輕觀光業負擔的政策。

在福岡縣太宰府市太宰府天滿宮的紀念品店工作的64歲員工說,好不容易透過振興旅遊方案讓遊客回流,都還沒回到往年水準,現在可能又要減少了。

時序接近日本新年,政策修正也可能帶來衝擊。福岡市一間旅行社業者釘丸浩一說,如果政策修正對象是大都市民眾的話,那影響就會很大,好不容易才盼到正要復甦,此舉真是令人感到震驚。

●東京大阪知事態度兩極

將面臨政策轉彎的地區,就是疫情擴大地區,可能成為限制對象的東京都與大阪府知事看法兩極。

日本47個都道府縣疫情最嚴重的是東京都,連續3天單日新增病例逾500例,21日還創歷來新高紀錄。面對中央政府將是否暫時停止Go To Travel的判斷權交給地方政府,東京都知事小池百合子21日說,決定將東京都從10月1日納入Go To Travel適用範圍的主體是中央政府,「希望由中央政府確實判斷並負起責任」。

東京都政府官員說,「中央政府推動的政策,不可能由都道府縣來判斷對錯」。

至於連續3天單日新增病例創新高的大阪府知事吉村洋文21日說,目前處於疫情快速擴大時期,也是必須用力踩煞車的時期,「我和菅首相的想法相同,將跟中央政府合作遏止疫情擴大」。

吉村也說,大阪符合暫時停止Go To Travel方案的適用範圍。

聽Podcast掌握美選及國際局勢