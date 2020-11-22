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日本新增2596例創新高...經濟防疫難兼顧　旅遊復興計畫急喊卡

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▲▼日本,東京,新冠肺炎。（圖／路透）

▲日本疫情再度進入高峰，政府緊急重新修正振興計畫。（圖／路透）

文／中央社東京22日綜合外電報導

日本政府面對境內2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情延燒，又希望能持續推動振興經濟方案，結果在防疫對策分科委員會9日提出疫情示警後，到21日才正式決定修正振興方案。

●為防疫出現政策急轉彎

綜合日本放送協會（NHK）、共同社、讀賣新聞、時事通信社等報導，日本政府21日在首相官邸舉行傳染病對策本部會議，面對境內疫情持續擴大，在振興旅遊方案Go To Travel（去旅行）方面，是否將暫停民眾新增前往疫情擴大地區的旅遊預約，及有關協助餐飲業度過難關的Go To Eat部分，是否暫停發放新餐券或點數使用等，都將籲請各知事進行檢討。

對一直以來以經濟復甦作為優先的首相菅義偉來說，可說被迫轉換政策方向。

至於已經完成Go To Travel旅遊行程預訂的民眾，是否也將被排除在適用範圍，日本政府目前正在檢討，並研究民眾取消預訂行程時，是否能不須負擔手續費。

●菅義偉兼顧經濟防疫的兩難

菅義偉21日在首相官邸舉行的防疫對策本部會議後說，「政府最大的職責就是保護國民生命與生活」。不過，面對記者「決策時機會不會太遲」的提問，菅義偉沒有回答就離去。

對菅義偉政府來說，包含Go To Travel在內的振興經濟方案Go To Campaign，是在兼顧防疫的情況下，試圖恢復社會及經濟活動的象徵性政策；如果縮小或停止Go To Campaign，有可能妨礙景氣復甦，所以一直以來都堅決持續推動。

不過，日本境內疫情進入11月已呈現「第3波」感染樣貌，政府防疫對策分科委員會9日示警，「疫情急速擴大可能性很高」，提出要求政府及早採取防疫對策的緊急建議。

在醫療專家及在野黨人士間，這時也開始出現Go To Campaign是疫情擴散「元凶」的批評。

即使如此，日本政府這段時間依然不為所動，某位政府高層官員當時說，只要都道府縣知事不提出要求，就不會將個別地區排除適用振興經濟方案。

結果是各地疫情在過去幾天相繼出現創新高的情況，且從本月18日開始，日本全境單日新增病例連續幾天逾2000例，最後迫使日本政府在3天連假第一天的21日政策轉彎。

而這項政策轉彎，已是分科委員會提出緊急建議的12天後。

▲▼日本,東京,新冠肺炎。（圖／路透）

▲日本21日單日新增2596例確診。（圖／路透）

●Go To Travel推動經過

日本政府為提振受疫情影響的觀光業，推出Go To Travel方案，希望增加民眾出遊消費意願。

Go To Travel方案分成旅遊費用折扣，及能在觀光設施、紀念品店等處使用的折價券等，一晚住宿費用最多可獲2萬日圓補助。

旅遊費用折扣從7月22日上路，但當時東京都正受第2波疫情襲擊，因此被單獨排除在Go To Travel方案適用範圍外。

排除東京都後讓Go To Travel方案在全國上路，日本政府原本立場是不補償民眾取消預訂行程衍生手續費，但後來受到批評，所以在上路前夕又出現政策髮夾彎，宣布給予民眾手續費補償。

隨著東京都第2波疫情稍稍趨緩，日本政府宣布10月1日起將東京都納入Go To Travel適用範圍。

日本政府觀光廳表示，截至10月底止，利用Go To Travel外出旅行總計3976萬人次，消費金額至少1886億日圓。

●觀光業者憂慮震驚

日本政府振興經濟方案出現政策方向修正，讓觀光業與旅遊業者憂慮恐將衝擊復甦中的觀光業。

沖繩縣每天新增確診病例約在20例到50例間，那霸市觀光鬧區國際通上，往來人潮並不多。一名在這裡經營紀念品店的35歲男性說，雖然突然取消振興旅遊方案讓人很困擾，但疫情擴大也叫人感到恐懼，「政府因應速度總是這麼慢」。

在那霸機場內一間紀念品店服務的48歲國吉惠子說，面對疫情擴大進行政策修正是可以理解，但坦白說，「我還是希望（振興方案）能持續」；如果真的修正，也要提出能減輕觀光業負擔的政策。

在福岡縣太宰府市太宰府天滿宮的紀念品店工作的64歲員工說，好不容易透過振興旅遊方案讓遊客回流，都還沒回到往年水準，現在可能又要減少了。

時序接近日本新年，政策修正也可能帶來衝擊。福岡市一間旅行社業者釘丸浩一說，如果政策修正對象是大都市民眾的話，那影響就會很大，好不容易才盼到正要復甦，此舉真是令人感到震驚。

●東京大阪知事態度兩極

將面臨政策轉彎的地區，就是疫情擴大地區，可能成為限制對象的東京都與大阪府知事看法兩極。

日本47個都道府縣疫情最嚴重的是東京都，連續3天單日新增病例逾500例，21日還創歷來新高紀錄。面對中央政府將是否暫時停止Go To Travel的判斷權交給地方政府，東京都知事小池百合子21日說，決定將東京都從10月1日納入Go To Travel適用範圍的主體是中央政府，「希望由中央政府確實判斷並負起責任」。

東京都政府官員說，「中央政府推動的政策，不可能由都道府縣來判斷對錯」。

至於連續3天單日新增病例創新高的大阪府知事吉村洋文21日說，目前處於疫情快速擴大時期，也是必須用力踩煞車的時期，「我和菅首相的想法相同，將跟中央政府合作遏止疫情擴大」。

吉村也說，大阪符合暫時停止Go To Travel方案的適用範圍。

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