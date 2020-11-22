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英專家：「超級疫苗」可能一年內問世！　同時對抗流感新冠

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▲▼南韓施打流感疫苗後的死亡案例，截至23日0時止共32起。（圖／路透社）

▲流感季節到來，許多民眾已前往指定醫療機構施打疫苗。（圖／路透社）

記者詹雅婷／綜合報導

英國權威專家埃克爾斯（Ronald Eccles）表示，能對抗新冠肺炎及流感的「超級疫苗」（supervaccine）可能在一年內問世，且相較於施打2種疫苗，對大眾來說，接種1種疫苗顯得更加容易方便。

每日郵報引述卡迪夫大學一般感冒研究中心負責人埃克爾斯說法指出，把新冠及流感的疫苗結合在同一劑的做法，並沒有無法克服的障礙，且當中最優先考量的議題正是安全性，確保2種疫苗之間不存在有害的相互作用。

「我相信，未來我們會有一種能夠同時對抗新冠及流感的疫苗」，埃克爾斯說，以一般大眾角度來切入思考，施打1種綜合性疫苗更加容易方便。報導也指出，以兒童施打的疫苗來做舉例，結合多種病毒株的綜合性疫苗相當常見。

但如今面臨的一大問題是，流感與新冠疫苗可能需要各自存放在不同溫度的環境之中，進而讓兩者結合的程序變得棘手。依據現階段消息，美國製藥大廠輝瑞（Pfizer）與德國生技公司BioNTech聯手研發的新冠疫苗需要放在攝氏負70度的環境之中，就連配送都是一大挑戰。

埃克爾斯進一步強調，新冠疫苗的研製會掀起一波技術革命，流感疫苗可能在短時間內被徹底重新檢視。

▼輝瑞新冠疫苗功效雖達95%，但卻需保管在攝氏零下70度的極低溫環境。（圖／路透社）

▲▼輝瑞新冠疫苗功效雖達95%，但卻需保管在攝氏零下70度的極低溫環境。（圖／路透社）

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