面試必先「確認過眼神」　忽略小細節…他剛踏進公司5分鐘就OUT！

▲國外一名男子因為態度不佳，在面試尚未開始之前就慘遭面試官淘汰。（圖／取自unsplash）

記者張寧倢／綜合報導

許多人在準備求職面試時，會特別注重穿著打扮與說話技巧，但這些對於國外一名男性求職者來說根本派不上用場，因為早在他踏進應徵公司的5分鐘內，面試就已經結束了。Reddit論壇日前有一位女性招聘經理分享在替公司面試時，曾假裝自己是櫃台接待人員，不知情的求職者因為對她不屑一顧，馬上就被拒絕錄用。

根據《鏡報》報導，這名女士在一家公司擔任招聘經理，日前辦理應徵面試時假裝自己是櫃台接待人員，有一位男性求職者在進入辦公大樓後，這名女士首先向他打招呼，他卻幾乎沒有與她「眼神接觸」，女士又試著與求職者談話，他仍然與她沒有眼神上的交流，也沒有興趣與她對話，態度不屑一顧，這位求職者沒有意識到站在櫃台的就是自己的面試官。

報導指出，女性經理請這位應徵者進入會議室後才開始解釋，從他剛才與「假接待人員」的互動，看出他並不是適合的人選，「我們團隊的每一個人都很有價值，都值得尊重，謝謝你過來，但面試已經結束了。」有網友看完這則文章後留言，「沒錯！面試結束之後，面試官第一件要做的事情就是，向櫃台或清潔人員詢問求職者的態度。」

據報導，也有網友分享自己的親身經歷，「我幫一位推著推車要進來的人扶住大門，就因此被錄取了。」但也有人站在求職者的角度表示，自己患有焦慮症，很難把注意力集中在旁枝末節的事，肯定會忘記回應接待員，「我不是粗魯的人，純粹是因為在想其他事情，我如果意識到了就會馬上道歉，即使沒有得到這份工作。」

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