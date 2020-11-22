慘遭打臉！南韓議員稱「金正恩擬出席東奧」　日本回嗆：沒這回事

▲傳日本政府高層有意邀請金正恩出席明年東京奧運。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

擔任「韓日議員聯盟」會長的南韓共同民主黨籍國會議員金珍杓（김진표）於12至14日訪問日本東京，回國後接受韓媒《中央日報》採訪時表示，日本政府有意邀請北韓（朝鮮）最高領導人金正恩出席明年東京奧運，且日本首相菅義偉更樂觀其成；對此某名日本外務省官員反駁，表示此段發言根本是金珍杓的想像，絕不代表日本政府的官方立場。

根據日媒《共同社》，日本外務省某名高級官員卻直接打臉反駁，「這應該只是金珍杓個人的想法吧」；某名日本政府高層也表示，「北韓根本連要不要派隊參加東京奧運都還沒決定，現在還不是討論（金正恩出席東奧）議題的時候。」

▲南韓國會議員金珍杓稱日本政府有意邀金正恩出席東奧，卻慘遭日本政府高層打臉。（圖／達志影像）

而日本官房長官加藤勝信18日在記者會上針對類似提問，採取迂迴戰術避談，至於日本首相菅義偉早在5日時就表示，不回答「假設性」的提問，稱若金正恩若願意訪日，則是很好的機會。

據悉，金珍杓事後接受《中央日報》採訪時表示，曾向日本建議可以遵循2018年平昌冬奧的模式，與北韓跆拳道代表隊共同表演，而日本外交高層則表示贊同，還稱東京奧委會會長、前首相森喜朗也說過，「若金正恩有意出席東奧，則向北韓發出正式邀請也在情理之中」。

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