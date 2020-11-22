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登山男-16°C迷途「心臟停止45分鐘」奇蹟復生！醫：還能活幾十年

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▲美國華盛頓州的麥可（Michael Knapinski）與友人一起挑戰雷尼爾山國家公園（Mount Rainier National Park）心臟停止45分鐘後「起死回生」。（圖／翻攝University of Washington Medicine）

▲麥可心臟停止45分鐘後「起死回生」。（圖／翻攝University of Washington Medicine）

記者吳美依／綜合外電報導

美國華盛頓州的45歲男子麥可（Michael Knapinski）熱愛登山，7日與友人一起挑戰雷尼爾山國家公園（Mount Rainier National Park），卻在-16°C低溫下迷路，被救難人員發現時，已經沒有生命跡象。他被緊急送醫搶救，竟在心臟停止45分鐘後，奇蹟似地「起死回生」。

綜合CNN、《太陽報》報導，麥可與朋友入山後分頭行動，對方繞去繆爾營地（Camp Muir）滑雪，他則直接前往南坡的遊客中心，2人約好在那裡碰面。友人如期抵達，卻遲遲不見麥可蹤影，趕緊通報失蹤。由於氣溫過低，搜救團隊隔日上午才能夠出動，尋獲麥可後，立刻奔往西雅圖港景醫療中心（Harborview Medical Center）。

加護病房的醫師珍妮爾（Dr. Jenelle Badulak）表示，麥克當時失去意識，體溫極低，抵達急診室不久後，心臟就停止跳動，「但他仍有脈搏，且沒有嚴重外傷，所以我們立刻想到葉克膜（ECMO）」。她解釋，因為患者的器官隨著外在環境降至低溫，能在氧氣較少的情況下運作，這一點替醫生換取更多搶救時間。

▲美國華盛頓州雷尼爾山（Mount Rainier）。（圖／達志影像／美聯社）

▲雷尼爾山（Mount Rainier）風景。（圖／達志影像／美聯社）

醫療團隊加裝葉克膜45分鐘後，發現患者血液開始流動，將其身體加熱至心臟能夠運作的溫度，並且再度電擊心臟。珍妮爾說，「我們知道心臟將再次跳動，主要的顧慮是，他的大腦是否在心臟停止後遭遇永久性傷害」。她表示，麥可「死而復生」的病例很不尋常，「那傢伙還能夠活上幾十年」。

麥可2天後醒來，住院僅8天就回家，並被預期能夠完全康復。他回憶事發經過，只記得自己快要走到終點，正在小心翼翼地下切，可能是不小心摔倒了，「我醒來時，真的不明白發生什麼事。我非常感謝醫院裡的每個人沒有放棄，我現在才能夠活著呼吸」。

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