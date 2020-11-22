　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

中國外長王毅下周訪韓！拉攏南韓突圍「新冷戰」：打破美日韓同盟

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼中國外交部長王毅預計25日出訪南韓，將與南韓外交部長康京和會談。（資料照／達志影像）

▲中國外交部長王毅預計25日出訪南韓，將與南韓外交部長康京和會談。（資料照／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

中國外交部長王毅將於下周24至27日出訪日本、南韓，分別與日本外務大臣茂木敏充、南韓外交部長康京和（강경화）進行會談，並安排會晤日向菅義偉與南韓總統文在寅，預計將討論釣魚台（日本稱尖閣諸島）、香港議題、新冠防疫、韓半島情勢等重要議題。專家分析，中國此舉可能想打破拜登（Joe Biden）上任後的「美日韓同盟」，並極力拉攏南韓，以免陷入遭孤立的新冷戰局勢。

根據韓媒《紐西斯通訊社》報導，王毅將在25日結束日本行程後飛抵南韓，進入時隔1年的正式訪韓行程，預計26日與康京和展開協商，著重討論防疫對策、兩國政府高層交流、韓中關係、韓半島（朝鮮半島）情勢分析等，並可能安排會晤南韓總統文在寅與青瓦台國家安保室相關人士。

此外，屆時是否討論中國國家主席習近平訪韓事宜，則成為受外界矚目的焦點。若習近平於年底前訪韓，將可望使2016年美軍在南韓佈署薩德系統（THAAD，終端高空防禦飛彈系統）後緊張的韓中關係獲得破冰機會；不過考量到最近南韓疫情持續延燒，單日新增確診維持300多例，習近平訪韓事宜充滿變數。

▲▼南韓外交部表示，過去康京和與王毅有過10次會談經驗。（圖／達志影像）

▲南韓外交部表示，過去康京和與王毅有過10次會談經驗。（圖／達志影像）

南韓外交部表示，康京和過去與王毅有過至少10次的外交長官會談經驗，加上3次的熱線，韓中雙方隨時保持溝通，「此次訪韓在新冠疫情風暴下促成，相信此次王毅部長訪韓，將成為推動韓中兩國關係高度發展的契機。」

報導指出，拜登於明年1月就任後，將會維持既往川普政府對中國的強硬政策，以求恢復重視自由與人權價值的國際秩序，並與同盟國向中國施壓，阻止中國不公平貿易、操縱匯率、盜用智慧財產權，因此王毅須早先一步訪問日韓，針對中美矛盾傳達中方立場，盼拉攏南韓理解並與之合作。

南韓國家安保戰略研究院委員梁甲龍（양갑용，音譯）分析，拜登就任後將會放棄過往川普與中國一對一、「單打獨鬥」的模式，轉而在恢復與各同盟國關係、重掌全球地位後牽制中國。

▲▼在美中兩國角力下，南韓成為美國、中國同時欲拉攏的對象。（組圖／路透社、達志影像）

▲在美中兩國角力下，南韓成為美國、中國同時欲拉攏的對象。（組圖／路透社、達志影像）

梁甲龍指出，南韓目前並未參與四方安全會談（QUAD）、經濟繁榮網絡（EPN）、5G乾淨網路、五眼聯盟（Five Eyes），因此以中國的立場來看，南韓算是較易於拉攏的對象，「未來若韓、美、日達成軍事合作，將使中國面臨遭孤立的『新冷戰』局勢，因此中國從而體認到管理中韓關係的必要性。」

南韓亞洲大學美中政策研究所長金興圭（김흥규）則表示，對於中國而言，如何將日本與南韓拉進「雙循環」的過程為一重要關鍵，「美國視南韓為核心軸，然而對中國而言，南韓同樣也是核心軸，且南韓生產半導體，是中國最需要的戰略物資，因此在戰略上不得不忽視南韓。」

金興圭也在分析中指出，南韓須固守「結美聯中」戰略，除鞏固韓美同盟外，還得尊重中國在戰略上的合作夥伴關係、顧好飯碗，「美中兩國進入『膽小鬼博弈』（The game of chicken），對南韓而言，須與澳洲、德國、法國合作建立新秩序、把握能同時牽制美中兩大國的絕好機會。」

►傳習近平「年底前訪韓」　南韓外交部透露計畫

更多【美國總統大選】相關新聞請點此

聽Podcast掌握美選及國際局勢

纖腿翹臀「穿上激瘦5公斤」！

 
ET快訊
深夜叫外送！餐盒蓋放「女子大頭照」店家卻納悶　他怕爆：是誰
獨／美軍印太情報總指揮官炫風訪台3天 今晚6點降落松機
看展被分手！女友譙「35歲還皮卡皮卡」超幼稚　網打臉：你的問
好市多「黑色購物節」明天開跑　必搶優惠商品曝光
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

阿嬤腳冷借襪穿！孫一看崩潰是「玩具」　急伸手扯下畫面瘋傳

酒提早喝光！俄派對上集體暢飲「消毒洗手液」　甲醇中毒釀7死

越獄逃亡！囚犯挾車狂飆…下秒「離奇自撞路樹」　5人當場慘死

19歲長腿變性正妹遭路人痛毆　委屈PO爆血照：我也是正常女孩

攔截新冠病毒！南韓政府宣布提升首都圈「防疫層級」：夜店禁營業

中國外長王毅下周訪韓！拉攏南韓突圍「新冷戰」：打破美日韓同盟

全球疫情強襲…台灣彷彿「平行時空」！美媒讚：吸引外籍專業人士

火山爆發來不及逃！龐貝城挖出2具主僕遺骸　被埋近2000年

絕症男將死！投案認了25年前樹林裡「槍斃棄屍路人」...懸案終破

「逆齡氧療」新研究曝光　光呼吸就年輕25歲！生活飲食習慣可照舊

蔡依林大誇40歲「feel damn good」　感謝歌迷：我唱再怎麼爛，還是陪在身邊

金馬57／白靈「超長禮服」成亮點　新生代男演員顏值爆表...超養眼！！！

81歲陳淑芳奪金馬影后　當場爆淚...全場起身鼓掌

出現小鬼《角頭》微笑鏡頭　追思逝世影人超催淚..

蔡依林唱五月天《志明與春嬌》　「阿聯酋空姐服」掰了！升級「深V開到肚臍」

徐若瑄好心出馬幫唱《別人的》　陳淑芳喊「卡！」...要謝盈萱出專輯

結婚迎娶創意拿「衝鋒槍巨扇」　新娘丟下超霸氣！媽：脾氣不好

買4萬2手機送老公遭嫌「不需要」　妻委屈：送你還被罵...明天退貨

陳淑芳《親愛的房客》奪最佳女配角哭了！　演了63年才拿獎「貪心要拿第二座」

超人父母！他們帶3小孩攻眠月線 背女兒負重21KG+翻山越嶺接送

阿嬤腳冷借襪穿！孫一看崩潰是「玩具」　急伸手扯下畫面瘋傳

酒提早喝光！俄派對上集體暢飲「消毒洗手液」　甲醇中毒釀7死

越獄逃亡！囚犯挾車狂飆…下秒「離奇自撞路樹」　5人當場慘死

19歲長腿變性正妹遭路人痛毆　委屈PO爆血照：我也是正常女孩

攔截新冠病毒！南韓政府宣布提升首都圈「防疫層級」：夜店禁營業

中國外長王毅下周訪韓！拉攏南韓突圍「新冷戰」：打破美日韓同盟

全球疫情強襲…台灣彷彿「平行時空」！美媒讚：吸引外籍專業人士

火山爆發來不及逃！龐貝城挖出2具主僕遺骸　被埋近2000年

絕症男將死！投案認了25年前樹林裡「槍斃棄屍路人」...懸案終破

「逆齡氧療」新研究曝光　光呼吸就年輕25歲！生活飲食習慣可照舊

美方情報高官秘密訪台　專機降落松山機場畫面曝光

阿嬤腳冷借襪穿！孫一看崩潰是「玩具」　急伸手扯下畫面瘋傳

「智慧公廁」超過15分警報自動響！　網笑：便祕怎麼辦？

YAMAHA CUP／教練場邊好安靜？　中原要孩子學習臨場反應

少女搭舅公車回家被摸遍怒反抗！他竟回：老婆是老鮮肉妳是小鮮肉

入秋最強冷空氣將襲「低溫16°C」時間曝　北部明高溫先暴跌8°C

酒提早喝光！俄派對上集體暢飲「消毒洗手液」　甲醇中毒釀7死

女潛客和友人核三廠浮潛　海象惡劣體力不支…海巡馳援解危機

過6關力拼5萬獎金！雲林無人機障礙賽開賽 女藝人也來了

影／秋鬥遊行湧5萬人參與　民進黨部遭民眾丟雞蛋、保溫瓶

昆凌比基尼「重點部位」尺度好大！　粉看ID嚇慘：周杰倫生氣了

國際熱門新聞

2個月新機通話爆炸　焦黑慘狀曝

17歲妹首捐血卻賠上右手！「插錯血管」釀禍

睡夢大叔遭鬣狗拖下床　「頭、殘肢」全被叼進森林啃食！

62歲嬤喜嫁26歲鮮肉！3年後現況曝光

超傻眼！南韓最年輕「天才圍棋少女」AI作弊贏比賽

普丁爆「罹癌＋帕金森氏症」　1月宣布權力轉交名單

喝了3瓶酒壯陽！40歲男「金槍不倒30hrs 」

川普預告曝光喬治亞州「作弊內幕」：敬請期待

裝滿PS5主機貨車被搶！賠償禮包曝

金正恩「震怒」原因曝！悲嘆：北韓人命不值錢

22歲嫩媽「餓死2歲兒」一審判9年

即／聯邦法官駁回川普「賓州選舉訴訟」！

登山男「心臟停止45分鐘」奇蹟復生

川普再度要求喬治亞州重新計票

更多熱門

相關新聞

提升防疫層級！南韓政府下重手：夜店禁營業

提升防疫層級！南韓政府下重手：夜店禁營業

南韓近期新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，連續數日單日新增確診超過300多例，而首都圈則佔多數，專家研判南韓各地早已掀起第3波全國性大流行，為了能及時攔截病毒擴散、確保12月3日參與大學入學考試的高三生健康安全，防疫當局宣佈24日起將首都圈「社交距離防疫」從1.5階段提升至第2階段，屆時夜店必須停止營業、咖啡廳也只限外帶或外送服務。

拜登將上台　陸智囊：中國應做好準備

拜登將上台　陸智囊：中國應做好準備

終破25年懸案！絕症男將死　投案認槍斃棄屍路人

終破25年懸案！絕症男將死　投案認槍斃棄屍路人

北京「積極考慮」加入CPTPP　專家點出關鍵挑戰

北京「積極考慮」加入CPTPP　專家點出關鍵挑戰

川普G20致辭自誇　轉頭落跑打高爾夫

川普G20致辭自誇　轉頭落跑打高爾夫

關鍵字：

日韓要聞北美要聞南韓王毅康京和訪韓拜登民主黨

讀者迴響

發燒話題

川普 雙11 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

給老公千鈔自助洗車「錢包剩200」

快訊／國1重大車禍！　休旅車自撞噴飛釀4死1重傷1輕傷

隨時都想要！健身男被女友罵變態

鹽酥雞「半袋臭酸」！店員冷回：掰掰

金鐘鍍金主持人存這檔金融股　6年資產翻1倍

黃子韜羞笑告白IU：我願意秒娶她！

10年前最強私立大學？　建中生都來唸

婆婆殺了我　鄰居曝婆婆驚人身份

謝金燕拿掉假睫毛、放大片　逆齡美顏驚呆粉

身分證有「7與9」雞啤套餐打79折

BY2妹Yumi「臉蛋又變了」根本15歲國中妹！

2個月新機通話爆炸　焦黑慘狀曝

27歲女放鳥面試官！隔天狂飆髒話大暴走

小甜甜「眉上短瀏海」PO短髮照！

吃飯「餐廳湯匙」餵狗！隔壁桌氣炸公審

更多

最夯影音

更多
蔡依林大誇40歲「feel damn good」　感謝歌迷：我唱再怎麼爛，還是陪在身邊

蔡依林大誇40歲「feel damn good」　感謝歌迷：我唱再怎麼爛，還是陪在身邊
金馬57／白靈「超長禮服」成亮點　新生代男演員顏值爆表...超養眼！！！

金馬57／白靈「超長禮服」成亮點　新生代男演員顏值爆表...超養眼！！！

81歲陳淑芳奪金馬影后　當場爆淚...全場起身鼓掌

81歲陳淑芳奪金馬影后　當場爆淚...全場起身鼓掌

出現小鬼《角頭》微笑鏡頭　追思逝世影人超催淚..

出現小鬼《角頭》微笑鏡頭　追思逝世影人超催淚..

蔡依林唱五月天《志明與春嬌》　「阿聯酋空姐服」掰了！升級「深V開到肚臍」

蔡依林唱五月天《志明與春嬌》　「阿聯酋空姐服」掰了！升級「深V開到肚臍」

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城週年慶開跑囉

寵物雲商城週年慶開跑囉

賀！寵物雲2週年慶！來幫毛孩撿便宜！超多品項全網最低！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面