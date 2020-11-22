文在寅參與G20峰會！分享南韓「模範成功抗疫」經驗：盼全球學習

▲今年G20領導人會議以視訊方式舉行。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統文在寅昨（21）日晚間在青瓦台以視訊方式參與G20領導人峰會，他表示為了克服全球新冠肺炎（COVID-19），國與國之間務必要展開合作，同時強調新冠疫苗與治療藥物普及的重要性，承諾南韓將協助開發中國家能公平分配到疫苗。

根據《韓聯社》報導，文在寅以「克服疫情大流行，並恢復經濟成長與工作機會」為主題發表談話，對於世界衛生組織（WHO）、國際疫苗研究所（IVI）、由世衛主導的ACT加速器（ACT Accelerator）給予高度評價。

文在寅在會中介紹「南韓版新政」（New deal），表示南韓的防疫措施與日常生活共存，在不靠封鎖邊境與區域，並維持貿易與投資的結果下，製造業重獲新生、出口額增加，今年第3季的國內生產毛額（GDP）從負成長轉變為正成長；不過卻也表示，現今世界經濟仍存在許多不確定因素，因此需要國際社會共同協助。

同時，文在寅也強調企業人士快捷通道的重要性，期盼能方便各產業重要人士在各國間移動，呼籲將之納入討論方案；而青瓦台也表示，文在寅提出的方案，將納入此次峰會所達成的宣言文件。

文在寅呼籲，應該要致力於恢復世界貿易組織（WTO）等多邊主義秩序，打造公正、穩定的貿易投資環境。

▲文在寅承諾，將協助開發中國家能夠公平得到新冠疫苗。（圖／翻攝自青瓦台臉書）

另外，文在寅也在沙烏地阿拉伯國王薩勒曼的邀請下，在預錄影像中分享南韓的抗疫經驗，「南韓雖在疫情爆發初期成為全球確診者最多的國家之一，然而全民成為抗疫的主體，共同度過危機！在集思廣益下，發展出得來速篩檢站、標示出確診者所在地的『新冠App』，使防疫更具效率。在如此努力下，南韓在8月克服疫情再度擴散的危機，獲評為全球防疫楷模，望各國能參考南韓防疫經驗。」

據悉，此次美國總統川普、俄羅斯總統普丁、中國國家主席習近平、日本首相菅義偉、英國總理強森、印度總理莫迪皆出席此次G20領導人視訊會議。

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