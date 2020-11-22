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新冠疫情延燒！南韓「單日增330病例」...補習街爆發群聚感染

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▲▼南韓首都圈新增病例居高不下，圖為首爾明洞。（圖／達志影像）

▲南韓首都圈新增病例居高不下，圖為首爾明洞。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，疫情從首都圈不斷擴散至全國各地，在學校、補習班、宗教場所、各種親友聚會、職場、醫療院所同時掀起各種零星群聚感染，感染規模大小不一，尤其近期感染趨勢以年輕群眾為中心，無症狀、輕症患者不斷累積，恐怕造成社區傳播更加快速，因此政府研擬將「社交距離防疫」層級提升至第2階段。

根據《韓聯社》報導，截至22日0時為止，南韓防疫當局22日上午9時30分共通報330起新增病例，其中302例為境內感染、28例為境外移入，目前南韓共累計30733例確診、505例死亡。

▲▼首爾市銅雀區鷺梁津教職員聘用考試補習班傳出大規模確診。（圖／達志影像）

▲首爾市銅雀區鷺梁津教職員聘用考試補習班傳出大規模確診。（圖／達志影像）

從新增確診者所分佈的地區來看，首都圈新增219例（首爾佔119例、京畿道佔74例、仁川佔26例）；慶尚南道新增19例；全羅南道新增13例；江原道與全羅北道各新增12例；忠清南道新增11例；光州新增8例；慶尚北道新增6例；釜山與蔚山各新增1例。

從主要群聚感染案例來看，仁川市南洞區家族與親友聚會累計41例；首爾市銅雀區鷺梁津教職員聘用考試補習班暴增至69例；忠清南道牙山市鮮文大學累計16例；慶尚北道金泉市金泉大學累計10例。

而另外，首爾大學附設兒童醫院日間病房累計11例；首爾市江西區某醫院累計28例；全羅北道益山市圓光大學醫院累計14例。

▲▼如今首爾鷺梁津「補習街」人人自危。（圖／達志影像）

▲如今首爾鷺梁津「補習街」人人自危。（圖／達志影像）

根據《朝鮮日報》，新冠疫情恐在南韓各地掀起第3波全國性大流行，因此南韓防疫當局除了研擬將「社交距離防疫」層級從1.5階段提升至第2階段，還考慮暫時停止為刺激內需經濟而發放的8大領域消費折價券效力，以此減少人群接觸與移動。

據悉，先前南韓計劃財政部與文化體育觀光部將與其他政府部門商議，針對住宿、觀光、表演、電影、展覽、體育、餐飲、農漁產品等領域發放消費折抵券，藉由折抵促進消費、振興因疫情而萎靡不振的經濟內需市場。

►病毒全面擴散！南韓新冠「累計確診破3萬」...延世大學陷群聚感染
►南韓靠灑幣振興內需！擬「發消費券」給1千萬國民　救餐飲觀光業

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