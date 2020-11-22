快訊／駁回川普「賓州選舉訴訟」！聯邦法官嗆：上訴也沒用

▲川普陣營在賓州提出的選舉訴訟遭到駁回。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

美國總統大選官方結果雖然尚未出爐，但根據各家媒體報導，幾乎由民主黨籍參選人拜登篤定當選，不過對手川普仍然不願認輸，甚至提出多起選舉訴訟。如今則傳出，聯邦法官馬修布蘭（Matthew Brann）21日晚間駁回川普團隊在賓州提出的選舉訴訟，因為該訴訟「沒有法律依據且將引發緊張」，而這對川普而言，無疑又是一大打擊。

根據《NBC新聞》報導，在由前紐約市長、川普的私人律師朱利安尼（Rudolph Giuliani）親自主導的賓州選舉訴訟中，川普團隊主張，賓州某些郡允許選民修改選票中的小錯誤，導致其他選民的權益受到侵害，企圖藉此駁回數百萬張的選票。然而聯邦法官馬修布蘭21日晚間正式駁回了這起訴訟。

▲川普私人律師、紐約前市長朱利安尼（Rudy Giuliani）。（圖／達志影像／美聯社）



布蘭在長達三十多頁的判決書中表示，「人們可能會認為，原告提出這樣驚人的訴訟時，會拿出強而有力的法律依據或是貪腐的事實證據，但他們沒有。他們提出的指控，不但沒有法律根據與價值，甚至充滿投機意味，只是個充滿緊張的法律爭論。」

布蘭還寫道，「在美國，這不能成為剝奪選舉的正當理由，更不用說是剝奪這個全美人口第六多的大州中所有選民的權利。」布蘭堅信，儘管川普仍能繼續上訴，但恐怕也很難翻轉結果。

事實上，早在17日的聽證會上，布蘭就曾直言，川普團隊的指控是在剝奪賓州680萬選民的選舉權，因為他們「企圖要讓上百萬的選票變成無效」。對此，川普陣營稍早表示，將會繼續尋求上訴。

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