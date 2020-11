「美台是強健夥伴」　蓬佩奧：經濟對話將進一步增強我們關係

▲蓬佩奧。(圖/路透)

文/中央社記者徐薇婷華盛頓21日專電

首屆台美經濟繁榮夥伴對話20日落幕,美國國務卿蓬佩奧今天表示,美台雙方是捍衛自由、推進經濟連結,與促進共享民主價值的強健夥伴,經濟對話將更進一步強化美台經濟關係。

目前在中東進行國是訪問的美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)今天上午透過推特(Twitter)表示,美國與台灣在捍衛自由、推進經濟連結,與促進共享民主價值上皆是強健夥伴。

蓬佩奧強調:「美國在台協會(AIT)經濟繁榮夥伴對話將更進一步增強我們(美台)經濟關係。」

▼行政院「台美經濟繁榮夥伴對話」記者會。(圖/記者宋良義攝)

首屆「台美經濟繁榮夥伴對話」20日登場,對話雖由AIT與駐美國台北經濟文化代表處舉辦,但美方是由國務院主管經濟成長、能源與環境的次卿柯拉克(Keith Krach)主談,國務院亞太助卿史達偉(David Stilwell)也有參與。

雙方除了簽署效期5年的合作瞭解備忘錄(MOU),將經濟對話機制化,也達成共識將啟動「科學及技術協定」諮商,強化台美科學合作。

美國國務院昨晚也樂觀表示,經濟對話讓美台雙方有機會促進現有經濟合作領域,同時建立新的經濟連結;未來對話將有助強化雙邊經濟關係,進一步增強美台社會對民主的尊重,也能增強雙方對自由市場、創業精神與自由的承諾。

