找到人了！師大男校友臉書398字道別　親友崩潰連夜協尋

▲一名師大男校友疑要輕生，在臉書留下398字道別後消失。（圖／翻攝臉書）



記者邱中岳、鄒鎮宇／台北報導

【22日上午11點更新】

國立台灣師範大學一名男校友疑似想不開，21日晚間9時許在臉書留下398字道別文後消失，讓不少親友非常心急。據悉，警方抵達男子住處，卻沒看到人影，目前仍在尋找當中。警方表示，目前已掌握男子的位置，尋找機車，而在警方、家人和友人的協尋下，22日上午7點多已找到該名校友，目前他和家人在一起。

這名男子在臉書PO文表示，他在網路平台上的言論及態度，得罪了過往的朋友，即使他不斷透過網路心靈雞湯治癒自己，最終還是過不了心中那一關，「綿綿細雨的臺北，好適合道別。」

男子在臉書點出碩士班的同學、足球隊的夥伴，一一感謝及道歉，「我輸了，我沒辦法撐過去了，我調適了好久好久，但真的不行了。謝謝你們，讓我有過美好的璀璨人生。不見。」



該文PO出2小時嚇壞親友，紛紛透過分享、報警想阻止男子行為，「別鬧啊兄弟，你答應我要吹我們的比賽的餒」、「學長還好嗎？！我很擔心」、「希望你還好，我以前遇過這個感覺，希望你看得出來很多人關心你和會幫忙你」。

也有人說，「警察有到家處理，但人還是沒下落」、「朋友有說他6-7點左右有過去他店裡找他，然後有說今晚要過去另一個朋友家睡。目前手機是關機狀態，手機的定位程式前兩小時也就關掉了。他女友在家，警方剛剛有過去跟女友做詢問，目前女友也是沒辦法聯絡到本人」。

▲男校友親友著急尋人。（圖／翻攝臉書）



據悉，友人表示，今日看到男子穿著深藍帶灰的afc裁判服，21日晚間7時許從台北市中山區八德路騎乘機車離開，希望有民眾目擊可以立刻通報警方，協助尋人。

警方表示，男子的弟弟21日晚間9時到六張犁派出所報案，目前已前掌握人在南港路一帶，正在附近找他的機車。

師大校方表示，該名男子為去年畢業的校友，雖然他不是學生身份，但校方仍然關心該名校友的情況，在警方、家人和友人的協助下，22日上午7點多已找到該名校友，他已和家人在一起。

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