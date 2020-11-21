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拜登將公布內閣名單　CNN：台裔楊安澤有望出任商務部長

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▲▼楊安澤為2020年美國總統選舉民主黨初選候選人之一。（圖／翻攝自Facebook／Andrew Yang）

▲楊安澤為2020年美國總統選舉民主黨初選候選人之一。（圖／翻攝自Facebook／Andrew Yang）

文／中央社華盛頓21日綜合外電報導

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國總統當選人拜登近期將公布他的內閣名單，台裔美籍企業家楊安澤（Andrew Yang）有望出任商務部長。

拜登內閣主要首長名單最快可能於下週公布，傳聞人選如下：

● 商務部長
楊安澤是台灣移民第2代創業家，曾參與2020年民主黨總統黨內初選。他從原本的默默無聞，成為能見度高的初選候選人，他的支持者被稱為「楊幫」（Yang Gang）。

他以「無條件全民基本收入」為政見主軸，競選口號是「讓美國更用力思考」（MATH，Make America Think Harder）。

● 國務卿
美國新任國務卿可能人選包括歐巴馬政府時期副國務卿布林肯（Antony Blinken）、德拉瓦州參議員昆斯（Chris Coons）以及前國家安全顧問萊斯（Susan Rice）。

布林肯曾在歐巴馬第一任期間，擔任時任副總統拜登的國安顧問及歐巴馬的副助理。他是拜登參與2020年總統大選的外交政策顧問，曾是華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）資深研究員。

昆斯是拜登的長期盟友，在拜登宣布角逐2020年總統大選時，昆斯是首批為他背書的國會議員之一，也是參議院外交委員會成員。

萊斯是歐巴馬政府時期美國駐聯合國大使及國安顧問，並在柯林頓政府時期擔任總統特助及主管非洲事務助理國務卿，她曾是拜登競選副手人選名單中少數女性之一。

● 國防部長
美國新任國防部長可能人選包括伊利諾州參議員達克沃斯（Tammy Duckworth）及新美國安全中心（CNAS）主席佛洛諾伊（Michele Flournoy）。若兩人之一獲選並經國會確認，將是美國首位女性國防部長。

達克沃斯是伊拉克戰爭退伍軍人，在服役期間失去雙腿。她是首位進入國會的泰裔美籍女性，不僅是首名雙腳截肢的女參議員，更是首位任期間生產的女參議員。

佛洛諾伊曾在歐巴馬政府時期擔任國防部政策次長，此前曾協助領導歐巴馬交接團隊國防事務。她是新美國安全中心（Center for a New American Security）共同創辦人，曾任戰略暨國際研究中心資深顧問。

● 司法部長
美國上訴法院法官賈蘭德（Merrick Garland）、前國土安全部長強生（Jeh Johnson）、阿拉巴馬州參議員瓊斯（Doug Jones）及前代理司法部長葉茨（Sally Yates）為可能人選。

2016年，歐巴馬曾提名賈蘭德接任美國最高法院大法官，但共和黨掌控的參院擋下這起任命案。他先前也曾兩度成為大法官人選；2013至2017年間，強生曾任歐巴馬政府國土安全部長，曾被歐巴馬任命擔任國防部總法律顧問。

瓊斯在本月初輸掉阿拉巴馬州參院席次，柯林頓曾任命他為阿拉巴馬州北區聯邦檢察官；葉茨曾被歐巴馬任命為代理司法部長，現任總統川普上台後解除她的職務。

● 國土安全部長
歐巴馬時期的國土安全部副部長馬約卡斯（Alejandro Mayorkas）及歐巴馬政府擔任國土安全和反恐顧問的摩納可（Lisa Monaco）為可能人選。

馬約卡斯曾任國土安全部旗下的美國國籍暨移民局（USCIS）局長；摩納可曾在拜登的副總統遴選委員會扮演要角，曾任主管國安事務的助理司法部長。

● 財政部長
美國聯邦準備理事會（Fed）理事布蘭納德（Lael Brainard）及前財政部副部長拉斯金（Sarah Bloom Raskin）為可能人選。

布蘭納德曾任歐巴馬時期財政部主管國際事務次長及財政部長顧問；拉斯金曾任聯準會理事及馬里蘭州金融監管專員。

● 駐聯合國大使
印第安納州南本德市（South Bend）前市長布塔朱吉（Pete Buttigieg）據信是新任美國駐聯合國大使可能人選。他曾參與2020年民主黨黨內總統初選，是首位公開出櫃的總統參選人。

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