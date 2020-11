停車技術爛透！400萬保時捷暴衝　他突轉彎「飛撞鄰居車」紅了

▲保時捷降落在鄰居轎車上後的慘痛畫面。(圖/翻攝自twitter/@a7kiIr)

實習記者湯子暘/綜合報導

英國曼寧特里(Manningtree)一個高級社區內突然傳然巨響,原來是一輛保時捷在停車時發生失誤,車主迴轉幅度過大,竟然在撞開一旁的休旅車後,凌空撞飛另一台鄰居的轎車後墜落。而鄰居的監視器意外拍下了整個過程,也讓這段影片在網路上瘋傳。

根據《太陽報》報導,這輛出事的名車是保時捷的Taycan系列,售價新台幣473萬元起跳,是保時捷的首款純電動車,可在短短的2.8秒內加速至時速100公里。

鄰居表示,車主平時人不錯且非常真誠,當時正要拜訪鄰居,想要將車子停在坡道上,「我聽到巨響後,就過去幫忙並確認本人沒有出事,幸運的是,他沒有受到嚴重的傷。」

So I did this today... pic.twitter.com/rFhU1ZgX05