62歲嬤喜嫁26歲鮮肉！3年後現況曝光…砸大錢整形正翻

▲排除萬難，這對孫嬤戀終於如願步上禮堂。（圖／翻攝自Hoa Cương Thu Sao臉書）



實習記者劉雪兒／綜合報

真愛「年齡不是問題」！越南3年前一樁「嬤孫戀」引發高度關注，一名26歲小鮮肉甜娶62歲高齡熟女，2人高調舉辦婚禮，這位高齡熟女當時還自信滿滿的說「我是地表上最年輕、美麗的新娘子」。3年後，他們絲毫不避諱旁人的眼光，大方在社群上高調分享日常，而阿嬤為了永駐「美貌」，不惜砸重金整容。

根據馬媒《中國報》報導，對越南夫妻在2018年結婚，當時這樁「嬤孫戀」引發熱議，2人高調曬出婚紗照，婚紗照中這位阿嬤級的新娘身穿白紗，嫩齡老公則給予甜甜一吻，只見她輕閉雙眼，宛如30歲出頭的凍齡新娘，絲毫看不出她已經62歲，還曾見證過越戰。

▲在2018年結婚時的婚紗照。（圖／翻攝自Hoa Cương Thu Sao臉書）

這一路走來，當然少不了各種酸言酸言，不過老公可是堅定不移，他直言老婆各方面都非常好，無論是性情、性能都堪稱「超完美妻子」。如今2人婚姻邁入第3年，生活仍相當甜蜜，經常在社群平台曬出恩愛照片閃瞎網友。

先前男方還在網上暗示兩人有愛的結晶，正當外界信以為真時，沒過多久又遭踢爆。而阿嬤結婚以來，不惜砸下重金，忍痛拉皮整容，還一度傳出整容失敗的傳聞，只為了永保青春，配得上小鮮肉老公。

▲2人還玩起「假懷孕」遊戲。（圖／翻攝自Hoa Cương Thu Sao臉書）

▲女方3年來多次整形，看起來越來越年輕。（圖／翻攝自Hoa Cương Thu Sao臉書）

已經64歲的老婆近日高調發出結婚3週年的紀念照，從畫面可以看出，除了她和老公之外，還有兩個顏值非常高的女兒入框。她還附文寫道，「3年來，我們夫妻遭遇了太多的質疑，甚至是攻擊，但我們會緊握彼此的手，未來也將繼續幸福走下，向那些人證明了我們真摯的愛情。」

▲全家福。（圖／翻攝自Hoa Cương Thu Sao臉書）