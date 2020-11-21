美實境秀「百戰鐵人王」鬧出人命！30多歲男闖關後送醫不治

▲百戰鐵人王傳出參賽者身亡憾事。（圖／翻攝自YouTube／Wipeout）



實習記者陳妙津／綜合報導

美國實境遊戲節目「百戰鐵人王」（Wipeout）日前傳出憾事，一名參賽者完成障礙賽後，忽感胸痛不適，送醫後不治死亡。節目工作人員證實死訊，並表示周四與週五會暫停拍攝，將在感恩節後恢復作業。

據CNN報導，「百戰鐵人王」實境秀自2008年在ABC首播，2014年停播後，今年由TBS頻道在加州聖塔克拉利塔（Santa Clarita）重啟節目，參賽者必須在有限時間跑過三階段的長賽道，途中還需應對各式各樣陷阱與障礙，其中最具標誌性的陷阱是4個大紅球，全季贏家能獲得5萬美元獎金。

▲▼百戰鐵人王最標誌性的陷阱為4個大紅球。（圖／翻攝自YouTube／Wipeout）



接近製作單位的消息人士表示，所有參賽者都在賽前都需要經過體檢，以及新冠肺炎檢疫，當時該名男子闖關後不適，由駐場的醫務人員陪護照料等待救護車到場，但不幸的是男子緊急送醫後仍不治身亡。TBS頻道發言人表示，得知死訊後感到非常震驚，對死者家屬深表同情。

洛杉磯郡法醫辦公室發言人證實，死者為30多歲男性，到院後死亡，親屬接獲通知前不會公布身分。