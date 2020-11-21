女遊民睡公車站遭狂毆...陳屍長椅　格衣男：只是想叫她讓位

記者王佩翊／編譯

日本東京都一名女遊民16日清晨莫名遭到不知名人士毆打致死，陳屍公車站，震驚全日本。警方獲報後隨即介入調查，並調閱監視器鎖定一名身穿格子襯衫、藍色外套的男性。然而正當警方在追查嫌犯時，一名自稱是犯人的46歲男子21日在母親的陪同下前往派出所投案。警方經確認後，證實為嫌犯，隨即將其以傷害致死嫌疑逮捕。

根據《日本放送協會》、《富士新聞網》報導，死者是64歲的女遊民大林三佐子，16日凌晨5時左右她正在涉谷一個公車站牌的長椅上睡覺，怎知卻突然遭到嫌犯吉田和人用手上裝有寶特瓶的袋子狂歐，最終不幸身亡。吉田本人則是在5天後的21日，於母親的陪同下向警方投案。

▲警方調閱監視器後，鎖定一名身穿格紋襯衫的男子，而畫面中的嫌犯外貌特徵與吉田幾乎相同。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）



警方確定吉田正是監視器所拍到的可疑男子後，隨即將其逮捕。而吉田被捕後聲稱，「當時只是想要讓她離開那個椅子，我才會用裝了寶特瓶的袋子打她。我以為只要弄痛她，她就會走人，誰知道就這樣把她打死了。」據悉，吉田和人雖然曾經找到工作，但是沒多久後就離職了，平常都窩在家中，或是幫家裡的酒鋪收收空罐、空瓶，幾乎很少出門。

一對住在吉田家附近的夫妻則表示，多年前嫌犯曾經要求他們把自家陽台上的電視天線收拾一下，因為影響到他的視線。這位夫妻提到，當時吉田說，「我平時不太出門，從陽台窗戶看出去的世界就是我的全部了。」這句話也讓他們印象很深刻。另外，因為吉田經常穿著格紋的衣服，因此兩夫妻日前看到新聞上播出的監視器畫面時，也直覺犯人跟吉田很像，所以當得知他被逮的消息後，也沒有太過驚訝。

►聽Podcast掌握美選及國際局勢