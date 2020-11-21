嬌生「爽身粉致癌案」判賠1.2億美元　9個月內爆2萬多起訴訟

▲嬌生爽身粉的早期產品有含有「石棉」的可能性，增加消費者罹癌的風險。（圖／路透）

實習記者湯子暘／綜合報導

嬌生公司（Johnson＆Johnson）爽身粉致癌案20日再敗訴，判賠受害者1.2億美元（新台幣約34億）。紐約州法官萊柏維茲（Gerald Lebovits）表示，原告奧爾森（Donna Olson）一開始要求的3.25億美元過高，在確認嬌生賠償責任認定後，改為判賠1.2億美元，包括1500萬的賠償金和1.05億的懲罰性賠償金，但奧爾森仍可要求再上訴。

嬌生公司表示，判決內容「基於有缺陷的事實陳述而進行的有重大缺陷的審判」，並且與數十年來的科學評估結果不一，公司產品中的「滑石」（talc）是安全無疑且不含石棉，並沒有引發癌症的疑慮，將會依法提起上訴。

根據《路透社》報導，嬌生公司內部紀錄、試驗上都有顯示，自1971年到2000年初，部分爽身粉產品有對石棉測試呈陽性。原告奧爾森使用嬌生的爽身粉以及沐浴乳已長達50年，目前已經處於惡性間皮瘤癌症末期。

▲嬌生爽身粉的早期產品有含有「石棉」的可能性，增加消費者罹癌的風險。（圖／路透）



自今年三月以來，嬌生爽身粉已經收到已經超過2萬多起提告，去年十月也緊急召回3萬多瓶爽身粉。根據《路透社》報導，嬌生已經劃撥額外21億美元的預算，以解決接下來將面對的法庭程序。媒體部門總監金恩（Kim Montagnino）表示，「某些情況下我們確實選擇和解，但不代表我們有改變立場，我們的滑石粉是安全的。」

歐美國家早在80年代就開始管制石棉的應用，世界衛生組織則有證據顯示，若長期暴露在石棉粉塵之下，可能會在人體內引發腫瘤，導致肺癌、喉癌、「石棉肺」和惡性間皮瘤等疾病。

萊柏維茲於判決書中寫道，「嬌生多年來明知道是在欺騙消費者、故意忽略含有石棉的潛在健康風險，以維持部份市場的利潤。」嬌生公司也因此遭遇重大的聲譽危機，股價在紐約證交所下跌19美元，收盤於138.5美元。

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