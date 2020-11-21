睡夢大叔遭6鬣狗拖下床　爆血反擊無效「頭、殘肢」全被叼進森林啃食！

▲鬣狗生性兇殘，且喜歡群體攻擊 。（圖／示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳亭伃／綜合報導

電影《獅子王》中的鬣狗，有種讓人不敢靠近的粗暴感。近日在辛巴威就發生一起鬣狗闖入人類家中，將46歲男子拖下床之後，分屍成多塊接著吞下肚飽餐一頓，男子被找到時，只剩下頭、手臂、腿四散住家附近，當地官員呼籲民眾深夜就寢時，門窗千萬要鎖好，以免遭到野生動物偷襲。

根據英國《太陽報》報導，46歲的馬賽卡（Tendai Maseka）當晚原本剛從酒吧返家，不久之後附近的鄰居曾聽到他大聲呼救、尖叫的聲音，但卻沒有前往關切。直到隔天通報警方，才發現馬賽卡家中都是血跡，甚至有搏鬥的現象，最令所有人震驚的是，馬賽卡的軀幹與四肢、頭顱早已被分屍。

警方與搜救志工在前往附近樹林搜尋時，發現了馬賽卡的頭顱與殘肢，另外也發現了兇手「6隻鬣狗」，他們推測近日出現的馬、羊死亡都是因為被這幾隻鬣狗結伴殺害。

根據警方調查馬賽卡一案，認為他是遭到鬣狗攻擊後，試圖起身反擊，但一位6隻鬣狗相當兇殘，最後被拖出室外遭到吞噬，但令人不解的是，過去鬣狗都以動物遺體為食，近期卻出現多起攻擊活人、小孩案件，也呼籲當地居民要特別注意自身安全。