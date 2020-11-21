不甩川普「選票詐欺說」　密州兩議院共和黨領袖：尊重選舉結果

▲密西根州參議院的共和黨領袖希基20日前往華府，與總統川普會晤。（圖／路透）

實習記者湯子暘／綜合報導

美國密西根州參眾議院共和黨領袖周五（20日）與川普會晤，隨後發表聯合聲明，會遵守法律以及密西根州選舉的正當程序，且「尚未得到任何會改變選舉結果的消息」，也特別感謝川普給予密西根州額外的聯邦資金，以對抗新冠肺炎下苦苦掙扎的本地企業和工人。

眾議院議長查特菲爾德（Lee Chatfield）和參議院領袖西基（Mike Shirkey）表示，對選票詐欺的行為應該認真對待，如果被證實則會依法起訴，在密西根州的驗票過程是經過精心設計過的，不會受到任何威脅與恐嚇而改變。

儘管沒有親自承認拜登勝選，但他們表明會尊重選舉結果，尊重「票多的人拿下16張選舉人票」的簡單事實。拜登在密西根州已大贏將近14萬普選票，而川普19日也已先行撤銷法律訴訟。

▲川普的支持者在蘭辛（Lansing）遊行抗議，高呼「停止偷竊選票」的口號。（圖／路透）



兩人在這封聲明中分別提出要求，聯邦政府須給予當地醫療系統和人員援助，為密西根州的企業提供額外的失業救濟，「如果這些企業再受制於下一輪強制停工命令，可能會導致某些企業直接倒閉，讓密西根州的經濟長期下滑。」

密西根州入秋後住院和死亡人數激增，有全美最高的死亡率。州長惠特默（Gretchen Whitmer）15日宣布新的新冠防疫措施，禁止大學高中面對面的授課、餐廳酒吧一律關閉，且禁令將持續到感恩節假期（12月8日），「我們正逢疫情最糟糕的時刻。情況從未如此嚴峻，我們必須採取行動。隨著天氣轉涼，人們會待在室內的時間會更長，讓病毒更容易傳播。」

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