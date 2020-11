女兵營內遭上級壞壞　申訴轉調點「卻被整批同袍硬上」下場慘自我了斷！

▲女兵在軍隊遭到性侵,投訴後下場更慘,最終走上絕路。(圖/示意圖/Pixabay)

記者陳亭伃/綜合報導

報效國家這樣的志願,並非人人能有,然而國家法律是否能保障女性就令人深思。美國一名母親最近接受專訪,提到自己29歲自殺身亡的女兒,因為在軍隊內被性侵,投訴無門之後,被轉調到阿富汗,未料再度受到整群的同袍性侵,最後「連靈魂都迷失」而走上絕路。

根據英國《太陽報》報導,羅賓遜(Morgan Robinson)過去參加軍隊,隨著調派駐點報效國家,2016年在科威特駐紮時,卻不斷受到上級性騷擾,她鼓起勇氣向軍隊申訴,然而卻遭到吃案,也沒有給予任何精神損害補償。

事後不久,羅賓遜從科威特轉調到阿富汗,卻沒想到在阿富汗的營區,更遭到自己同袍的士兵們輪流性侵,但這一次,羅賓遜卻沒有勇氣再次提到自己受到侵犯,甚至還遭到眾人威脅「若是敢公開,就絕對要她完蛋」。輪流性侵案發生後的6個月,羅賓遜因走不出自己內心的陰霾,選擇自殺。

羅賓遜的媽媽在接受專訪時,難過地提到,「我女兒的死就是因為軍隊並沒有認真看待這樣的事情,如果士兵們連克制都不懂,那麼我們還期盼他們能自我調查?」羅賓遜媽媽也透露,最後收到的女兒死因調查書,內容有許多部份都被隱瞞,甚至到羅賓遜死後的第八個月,軍方才願意對性侵犯進行處罰調查。

