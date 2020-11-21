拜登明年組內閣！CNN：「台裔」企業家楊安澤有望出任商務部長

▲台裔美籍企業家楊安澤，有望出任拜登政府的商務部長。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

拜登（Joe Biden）代表民主黨在美國2020總統大選勝出，預計明年1月就任，而美媒《CNN》早已開始預測拜登就任後籌組內閣的可能人選，其中便包括早年曾擔任律師的台裔美籍企業家楊安澤（Andrew Yang），分析指出其先前曾與拜登競選民主黨總統候選人資格，未來將可能出任商務部長。

今年45歲的楊安澤出生於美國紐約州斯克內克塔迪，與妻子盧艾玲（Evelyn）均是來自台灣的移民家庭，曾就讀名校布朗大學經濟系，畢業後甫進入哥倫比亞大學法學院就讀，獲得法律博士學位，隨後在紐約市的事務所展開律師生涯。

楊安澤做過不同工作，創建籌款網站、擔任醫療保健軟體公司副總裁，在2006年加入朋友澤科•范德霍克（Zeke Vanderhoek）創辦的補習公司「曼哈頓備考」（Manhattan Prep）擔任行政總裁，從5間門市擴店至69間，公司貝卡普蘭收購後辭去總裁職務，並於2009年建立非營利性獎學金計畫「為美國創業」（Venture for America），2017年辭去首席營運長一職，此前該機構已擁有600萬美元年度預算。

楊安澤於2017年11月向聯邦選舉委員會註冊參與2020總統大選，成為繼鄺友良、竹本松之後第3位參選總統的東亞裔美國人，其提出年滿18歲公民每月應獲得1000美元的「自由津貼」（Freedom Dividend），不過其民意調卻只有個位數，今年2月退出民主黨內初選。

而先前楊安澤曾對美國總統選舉結果表態，認為現任總統川普的敗選代表著「亞裔美籍人士的重大政治覺醒」。

更多【美國總統大選】相關新聞請點此

聽Podcast掌握美選及國際局勢