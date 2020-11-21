普丁爆「罹癌＋帕金森氏症」急動手術　1月宣布權力轉交名單…二女兒入列

▲俄羅斯總統普丁近期傳出健康堪憂。（圖／路透）

記者陳亭伃／綜合報導

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）日前遭爆出患有帕金森氏症，因此近期內未有太多公開行程，甚至在伴侶卡巴耶娃（Alina Kabaeva）的懇求之下，傳出要在2021年1月卸任。消息出現不久後，克里姆林宮隨即回應：「總統健康狀況無虞」，然而如今又傳出，普丁不僅將在1月卸任，更準備提拔二女兒葉卡捷琳娜（Katerina Tikhonova）接受權力轉交。

根據英國《太陽報》、《每日郵報》報導，普丁日前因為在會議中，多次被捕捉有咳嗽、手抖的情況，反對派政治人物、前聯邦安全局（FSB）官員古德科夫（Gennady Gudkov）曾表示，「普丁的健康安全情況不佳，俄羅斯的權力轉交很可能已經展開」，這樣的消息傳出立刻引發國際關注，更有媒體挖出普丁近期的走路姿態，明顯出現帕金森氏症的潛在跡象。

如今克里姆林宮分析家索洛維（Valery Solovei）更爆料，普丁2月份曾接受過緊急的癌症手術，加上有帕金森氏症的前兆，健康狀況不如以前，更堅稱自己的消息「絕對可信」。此外，索洛維也表示，雖然自己沒有權利揭露這些事情，但是大眾有權知道「這不一定會威脅到總統的生命，只是會限制露面的次數」。

索洛維推測，普丁計畫將提拔自己的二女兒葉卡捷琳娜在「權力轉交名單中」，預計一月份就會公布。葉卡捷琳娜擁有物理、數學雙碩士學位，目前擔任於莫斯科大學人工智能研究所所長。針對普丁的健康狀況，克里姆林宮在先前傳出普丁患有帕金森氏症時，就曾表示「總統狀態良好，勿過度揣測」。如今又傳出普丁做癌症手術，再度引發關注。