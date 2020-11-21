整型嫁豪門「慘被劈到離婚」！她苦熬過難關　PO婚紗炫愛再當人妻

▲郭金鳳整型成功。（圖／翻攝自臉書／Quách Phượng，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

越南25歲女孩郭金鳳小時候外型並不亮眼，多次受到男性冷嘲熱諷，最終砸下3億越南盾（約新台幣42萬元）整型後，成功嫁入豪門，但這段婚姻維持5個月，奉子成婚的她生下女兒後離婚。如今傳來好消息，她將於12月再婚，嫁給透過交友軟體認識的男子，對方也很照顧她的女兒。

綜合越南網站Kienthuc、Eva報導，郭金鳳（Quách Thị Kim Phượng）以前臉上有許多痘痘，還有厚唇、暴牙、蒜頭鼻等，讓她的異性緣向來欠佳，也始終交不到男友。父母事後介入幫忙找尋結婚對象，但卻不斷遇到來自男方的冷言酸語，直言「這香腸嘴誰親得下去」、「把她娶回去， 恐怕連飯都吃不下」。

郭金鳳得知後感到相當難過，於是下定決心透過整型來改變臉部外貌，花費3億越南盾，針對下顎、牙齒、鼻子等部位進行大改造，加上瘦身成功，她的亮眼外表讓她在短時間內結識一名富二代，2人奉子成婚。儘管她生下女兒，但這段婚姻相當短命，僅5個月就宣告結束，因為丈夫婚後劈腿。

藉著透過臉書分享瘦身成功的故事，郭金鳳也成為一名網紅。到了11月13日這天，她突然在臉書PO出2張漂亮的婚紗照，證實即將在12月成為人妻的好消息，但她也強調，未婚夫及男方家庭希望能夠保持低調，先不透露男方身分。外傳2人是透過交友軟體認識，未婚夫也很照顧她的女兒。

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