　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

文在寅參與APCE峰會！呼籲強化「多邊貿易」：共享南韓防疫成果

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼南韓總統文在寅出席APEC峰會。（圖／翻攝自青瓦台臉書）

▲南韓總統文在寅出席APEC峰會。（圖／翻攝自青瓦台臉書）

記者羅翊宬／編譯

亞太經濟合作會議昨（20）日晚間在馬來西亞吉隆坡登場，全場受新冠肺炎（COVID-19）疫情影響而採取視訊模式，南韓總統文在寅會中呼籲，應全力針對企業人士出入境方案進行協商，並與美國總統川普、中國國家主席習近平、日本首相菅義偉等21個會員國領袖或代表達成「吉隆坡領袖宣言」。

根據《韓聯社》報導，文在寅表示南韓在疫情中選擇以增進交流的方式取代封鎖國境，力拼減緩經濟衝擊，「亞太地區未來展望，取決於各成員國透過自由貿易獲得利益，達成所謂的『擴大均衡』。抱持著實現經濟共同體之遠大夢想超過30年，如今APEC發展為佔全球GDP的60%、交易量佔50%的全球最大規模的區域合作體系。」

文在寅表示，「儘管疫情改變許多事物，然而卻不能改變我們追求的夢想。如今是APEC再次發揮合作力量、克服危機的時刻。須強化多邊貿易體制，方能拉動區域內恢復往日經濟規模。對此，南韓將協助明年WTO部長級會議成功舉辦，討論WTO的改革。」

▲▼文在寅呼籲，應強化多邊貿易體制。（圖／翻攝自青瓦台官網）

▲文在寅呼籲，應強化多邊貿易體制。（圖／翻攝自青瓦台官網）

文在寅在第2次提案時呼籲，應致力於制定各種合作方案，以求危機不會招致不平等，「南韓採取以雇用、社會安全網為基礎的『韓國版新政』（New deal）做為國家發展戰略方針。而為增進國與國之間更具包容性，我政府已進行1億美元的人道支援，包括與全球共享防疫醫療物品與『K防疫』（韓式防疫）經驗成果，並支持疫苗能公平分配。」

文在寅最後呼籲，應謀求數位經濟與綠能經濟的均衡發展，「南韓將致力於活用APEC數位創新子基金，積極推動亞太地區5G生態創新產業，強化全球價值鏈。」

►APEC發表「吉隆坡宣言」立5大優先目標　承諾團結抗議、經濟整合
►簽署全球自貿協定RCEP！文在寅籲「抗擊保護主義」：迎向共生合作

聽Podcast掌握美選及國際局勢

ET快訊
3男登奇萊北峰「風中遛鳥」　下場慘了
金馬／男神陳柏霖來了…造型帥炸！　親曝「明年新計劃」
金馬／白靈穿肉胎裝、丁字褲登紅毯！　超狂裙擺嚇到下巴歪了
4歲女童遭同學持棍性侵4個月！班導離職　一查結果大逆轉
金馬／徐若瑄粉紅禮服「上下開深V」　踩10cm高跟鞋登場辣爆
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

停車技術爛透！400萬保時捷暴衝　他突轉彎「飛撞鄰居車」紅了

阿富汗首都遭火箭彈攻擊　至少8死31傷...塔利班：不是我

黑歷史被挖出！美環保署長廢多項環保措施　暗中圖利煤炭業者

文在寅參與APCE峰會！呼籲強化「多邊貿易」：共享南韓防疫成果

嬌生「爽身粉致癌案」判賠1.2億美元　9個月內爆2萬多起訴訟

62歲嬤喜嫁26歲鮮肉！3年後現況曝光…砸大錢整形正翻

「挺大肚」英勇衝火場！狗狗拉警報救4命　卻燒出整臉粉紅肉色

女遊民睡公車站遭狂毆...陳屍長椅　格衣男：只是想叫她讓位

北韓隔離者「沒病都餓死」　關牢房逼睡地板…「斷氣燒成灰」整包寄回家

美實境秀「百戰鐵人王」鬧出人命！30多歲男闖關後送醫不治

白靈隔離出關「爆乳開深V」沒胸貼！　問：台灣尺度到哪？...紅毯戰服「若隱若現」

耳朵進水別用棉花棒耳垢會爆堵　亂弄喪失聽力？2方法秒乾必學

他開12米長「底盤車」吸睛上路 戴安全帽驚險過彎抵車體廠

泰國娘娘不服台灣是「水果王國」　試吃後被甜度驚呆：加工的吧？！

年邁愛心媽半夜摸黑上山餵狗！　天真浪「叼2根樹枝」報恩換食物

爸帶兒開車見黑狗在路邊舔水漬 手捧水餵牠喝...網讚：最棒身教

N.Flying李承協翻唱《玫瑰少年》改編韓文Rap　柳會勝Cover《想見你》…阿璞認證：很好聽！

結婚迎娶創意拿「衝鋒槍巨扇」　新娘丟下超霸氣！媽：脾氣不好

等30秒嫌太久！奧客爆氣要客訴　店員不服嗆：倚老賣老...身分曝光

剖腹產全都錄！見孩子出生她秒落淚 生產全程家人緊緊相伴：媽媽辛苦了

停車技術爛透！400萬保時捷暴衝　他突轉彎「飛撞鄰居車」紅了

阿富汗首都遭火箭彈攻擊　至少8死31傷...塔利班：不是我

黑歷史被挖出！美環保署長廢多項環保措施　暗中圖利煤炭業者

文在寅參與APCE峰會！呼籲強化「多邊貿易」：共享南韓防疫成果

嬌生「爽身粉致癌案」判賠1.2億美元　9個月內爆2萬多起訴訟

62歲嬤喜嫁26歲鮮肉！3年後現況曝光…砸大錢整形正翻

「挺大肚」英勇衝火場！狗狗拉警報救4命　卻燒出整臉粉紅肉色

女遊民睡公車站遭狂毆...陳屍長椅　格衣男：只是想叫她讓位

北韓隔離者「沒病都餓死」　關牢房逼睡地板…「斷氣燒成灰」整包寄回家

美實境秀「百戰鐵人王」鬧出人命！30多歲男闖關後送醫不治

金馬獎／《男兒王》奪最佳造型設計！　Kiwebaby激動鼓掌哭了

金馬・紅毯／劉冠廷與大霈CP感十足！銀白色最佳情侶裝走紅毯

金馬獎／趙思豪奪最佳美術設計！　《同學麥娜絲》開胡了

金馬・紅毯／驊森CP帥慘！陳昊森「龍鬚瀏海」與曾敬驊默契黑白較勁

金馬獎／《粽邪2》陳雪甄東西露半球！睡前小酌紅酒壓驚

不斷更新／《男兒王》拿下最佳造型設計獎！

天兵男空氣槍劫小黃500元　全買遊戲點數...每1元判囚5.84天

金馬・紅毯／謝欣穎、林柏宏「黑白配」超默契　堪稱最強CP

3男登奇萊北峰「風中遛鳥」…這下要慘了！警掌握身分傳喚到案中

美軍想在印太交界重建「第一艦隊」　新加坡國防部回應了

桃園女大生包廂內喊「想要」！ 處男「確認3次」勇敢去愛…下場慘

國際熱門新聞

17歲妹首捐血卻賠上右手！「插錯血管」釀禍

裝滿PS5主機貨車被搶！賠償禮包曝

喝了3瓶酒壯陽！40歲男「金槍不倒30hrs 」

快訊／喬治亞州務卿認證！重新計票結果出爐

普丁爆「罹癌＋帕金森氏症」　1月宣布權力轉交名單

22歲嫩媽「餓死2歲兒」一審判9年

超傻眼！南韓最年輕「天才圍棋少女」AI作弊贏比賽

整型嫁豪門慘被劈　她宣布下月再婚

女訂婚宴被新郎灌醉　遭3男性侵

即／喬治亞州大選16天後終定局...拜登確定當選！

澳軍虐殺影片曝！「屍體數競賽」重演百人斬

約旦公主偷吃小9歲保鏢　光封口費就近2億！

金正恩「震怒」原因曝！悲嘆：北韓人命不值錢

豪放女慾警　跟囚犯床戰達7個月

更多熱門

相關新聞

三類疫苗成新冠疫苗研發主力！

三類疫苗成新冠疫苗研發主力！

近來國際疫苗研發屢傳好消息，台灣是否能採購到疫苗也備受關注，中央流行疫情指揮中心評估可能取得疫苗、開打的時間點是明年中旬。專家認為，目前新冠疫苗發展分別是RNA疫苗、基因重組蛋白疫苗以及載體疫苗，各有其優缺點；現行疫苗開發都沒有進行兒童的臨床試驗，將不會是未來開打後的優先接種對象。

NBA境外球隊暴龍將主場移到坦帕灣

NBA境外球隊暴龍將主場移到坦帕灣

張忠謀：後疫情時代台灣願意分享成功經驗

張忠謀：後疫情時代台灣願意分享成功經驗

女遊民凌晨遭狂毆「陳屍公車站」　嫌：只是要她讓位

女遊民凌晨遭狂毆「陳屍公車站」　嫌：只是要她讓位

LIVE／APEC領袖會議落幕　張忠謀偕代表團16:30說明成果

LIVE／APEC領袖會議落幕　張忠謀偕代表團16:30說明成果

關鍵字：

日韓要聞南韓APEC文在寅K防疫新冠肺炎

讀者迴響

發燒話題

川普 雙11 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

17歲妹首捐血卻賠上右手！「插錯血管」釀禍

「童噴飛」密錄片外流　警遭嚴懲千則留言怒灌粉絲團

BY2妹Yumi「臉蛋又變了」根本15歲國中妹！

網購超便宜行動電源　一拆開千人笑瘋

謝金燕拿掉假睫毛、放大片　逆齡美顏驚呆粉

妥瑞症粉絲淚控蔡依林工作人員包圍霸凌

3鳥男奇萊北峰露鳥拍照　山友怒曝報應

「台中米娜」IKEA裸拍…掌鏡廚師也遭逮！2人下場曝

金鐘鍍金主持人存這檔金融股　6年資產翻1倍

網友問台塑、中油加哪間討論熱烈

Keanna遭起訴！腳踹車門夾莉婭

「4千年一遇美女」右臉真面目現形

裝滿PS5主機貨車被搶！賠償禮包曝

媽媽信神棍！小女兒被逼「為家裡犧牲」…遭3度性侵

孩子說床底有怪物　半夜現身嚇瘋全家

更多

最夯影音

更多
白靈隔離出關「爆乳開深V」沒胸貼！　問：台灣尺度到哪？...紅毯戰服「若隱若現」

白靈隔離出關「爆乳開深V」沒胸貼！　問：台灣尺度到哪？...紅毯戰服「若隱若現」
耳朵進水別用棉花棒耳垢會爆堵　亂弄喪失聽力？2方法秒乾必學

耳朵進水別用棉花棒耳垢會爆堵　亂弄喪失聽力？2方法秒乾必學

他開12米長「底盤車」吸睛上路 戴安全帽驚險過彎抵車體廠

他開12米長「底盤車」吸睛上路 戴安全帽驚險過彎抵車體廠

泰國娘娘不服台灣是「水果王國」　試吃後被甜度驚呆：加工的吧？！

泰國娘娘不服台灣是「水果王國」　試吃後被甜度驚呆：加工的吧？！

年邁愛心媽半夜摸黑上山餵狗！　天真浪「叼2根樹枝」報恩換食物

年邁愛心媽半夜摸黑上山餵狗！　天真浪「叼2根樹枝」報恩換食物

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城週年慶開跑囉

寵物雲商城週年慶開跑囉

賀！寵物雲2週年慶！來幫毛孩撿便宜！超多品項全網最低！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面