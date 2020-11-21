披薩店員工確診撒謊！170萬澳洲人被「封城」...州長火大

▲澳洲南澳連鎖披薩店員工感染新冠肺炎，卻謊稱自己是顧客。（圖／免費圖庫pxhere）

實習記者陳妙津／綜合報導

南澳洲（South Australia）一名36歲男子確診後，向疫調人員謊稱自己是披薩店的外帶顧客，直到調查人員層層抽查後，才坦承他根本是披薩連鎖店員工，導致當地自周三開始嚴格封城6天，170萬居民生活大受影響，引發社會強烈抨擊。

據《每日郵報》報導，南澳洲近日出現數十起確診案例，創下4月以來首見的高峰，為了遏阻疫情，當地官員不得不宣布自周三開始採取嚴格封鎖措施。阿得雷德衛生疫調人員表示，一名找不到感染源的染疫酒店廚師稱自己「曾去過披薩店拿外帶」，但最後卻發現根本是披薩店兼職員工，還和另名確診酒店廚師有不少密切接觸。

謊報者所兼職的伍德維披薩吧（Woodville Pizza Bar）立刻被判為傳染熱區，因為不少顧客曾到此外帶餐點，而新冠病毒有能力長時間在披薩盒上存活。南澳州長馬歇爾（Steven Marshall）火大痛批，披薩店員工的故意誤導造成毀滅性結果，導致全州自周三開始封城6天，至少造成數十萬至數億美元經濟損失，希望能對謊報者進行裁罰。

Police are still stationed outside the Woodville Pizza Bar today after yesterday’s announcement @theTiser pic.twitter.com/kSzr8Dwptz — Patrick James (@PatJamesTiser) November 20, 2020

該名謊報者為36歲西班牙男子，持有的澳洲臨時簽證將在12月中旬到期。但警方表示，雖然謊報者的行為對澳洲產生「難以置信的影響」，但依照法規，對疫調人員說謊不會被起訴或受到裁罰，不過已經建立20人調查小組，找尋謊報者仍在活動的密切接觸好友。

因已經找出感染源，當局決定在周六提前結束封城。這起事件造成170萬人受影響，不少憤怒的網友紛紛抨擊披薩店員工自私自利，「因為你的謊言害我們要面對全世界最嚴格的封城」、「快倒閉吧」、「我希望自私的你們能去地獄」、「你該為自己感到羞恥」、「害大家封城6天，你晚上睡的好嗎」、「披薩店負責人也有責任」。