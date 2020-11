披薩店員工確診撒謊！170萬澳洲人被「封城」...州長火大

▲澳洲南澳連鎖披薩店員工感染新冠肺炎,卻謊稱自己是顧客。(圖/免費圖庫pxhere)

實習記者陳妙津/綜合報導

南澳洲(South Australia)一名36歲男子確診後,向疫調人員謊稱自己是披薩店的外帶顧客,直到調查人員層層抽查後,才坦承他根本是披薩連鎖店員工,導致當地自周三開始嚴格封城6天,170萬居民生活大受影響,引發社會強烈抨擊。

據《每日郵報》報導,南澳洲近日出現數十起確診案例,創下4月以來首見的高峰,為了遏阻疫情,當地官員不得不宣布自周三開始採取嚴格封鎖措施。阿得雷德衛生疫調人員表示,一名找不到感染源的染疫酒店廚師稱自己「曾去過披薩店拿外帶」,但最後卻發現根本是披薩店兼職員工,還和另名確診酒店廚師有不少密切接觸。

謊報者所兼職的伍德維披薩吧(Woodville Pizza Bar)立刻被判為傳染熱區,因為不少顧客曾到此外帶餐點,而新冠病毒有能力長時間在披薩盒上存活。南澳州長馬歇爾(Steven Marshall)火大痛批,披薩店員工的故意誤導造成毀滅性結果,導致全州自周三開始封城6天,至少造成數十萬至數億美元經濟損失,希望能對謊報者進行裁罰。

