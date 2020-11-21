川普趕卸任前再下封殺令！4陸企遭五角大廈列「黑名單」

▲川普擬將4間與共軍有關的陸企列入黑名單中。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

美國總統川普有意將4間擁有中國軍方支持的中國公司列入五角大廈的黑名單中，限制這些公司與美國投資者接觸，而這也顯示了川普打算在卸任前持續加強對中強硬政策。根據消息人士透露，美國國防部預計於下週公布詳細名單。目前白宮與中國駐美大使館皆未對此做出回應。

根據《路透社》引述消息人士報導，川普政府近日有意將4間與共軍有關的中國企業列入五角大廈黑名單中，這樣一來，這份黑名單內的中國企業將一舉新增至35間。事實上，美國早前已將31間「由解放軍控制或擁有」的中國企業列入黑名單中，包含海康威視、中國電信以及中國移動等企業。

▲川普有意趕在卸任前持續對中強硬政策。（圖／路透）



根據美國在1999年通過的一項命令，國防部必須編列一份由解放軍擁有或控制的企業名單，但國防部直到2020年才開始正式編列此名單。中美關係本就因在新冠肺炎與香港議題上出現分歧而降入冰點，隨著美國國防部公布的名單越來越多，恐怕也將加劇「世界兩大經濟體」中國與美國間的緊張關係。

專家分析，這份黑名單預計不會對被點名的中國企業造成太大衝擊，因為它的影響範圍有限，不僅如此，目前拜登的對中立場也尚不明確。根據規定，美國企業與個人若是想要對被列入黑名單的企業進行投資，將會受到限制。

美國政府擔憂，未來北京將會持續爭取企業利用新興民用技術用於軍事目的，因此才會強力打擊與中國軍方有關的陸資企業，但此舉也被視為，川普試圖在卸任前加強鞏固對中的強硬態度。目前白宮與中國駐美大使館尚未對此做出回應。

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