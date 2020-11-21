辣模網購「粉刺清潔器」　郵局領包「超級母湯」傻眼崩潰

▲模特兒茉爾網購「黑頭粉刺清潔器」，收到包裹後直呼超級害羞。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

為確保消費者隱私，網購商品正常來說不會透露包裹內的品項為何，然而有名來自以色列的辣模最近卻被賣家的包裝給出賣了，倒不是因為包裝外層寫出了商品內容，而是因為包裝的方式實在令人超級害羞，讓她收到後忍不住po上網，直呼難以置信！

曾獲得2008年以色列地球小姐選美的辣媽模特兒琳恩茉爾（Lynn Moore），日前在社群網站po出一張讓她哭笑不得的照片。茉爾表示，她在網路上訂購了一隻「黑頭粉刺清潔器」，過幾天當商品寄達，她去郵局領取簽收時，卻尷尬地無地自容。

根據茉爾po出的照片，棒狀的粉刺清潔器並沒有用任何紙盒或箱子包裝，而是僅用一個薄薄的深色塑膠袋套了起來，並在外表貼上郵寄資訊，沒想到這一套看起來「超級不妙」，由於郵寄資訊上完全沒有透露商品名稱，但包裝卻將粉刺清潔器的外型輪廓完整呈現，使得整個物品像極了情趣用品震動按摩器。

如此害羞的包裹讓茉爾直呼「史上最尷尬」，po文表示難以置信竟然會遇到如此誇張的情況，她當下很想跟郵差和旁邊路人澄清「不是你想的那樣！」但還好因為疫情的關係，她戴著口罩沒有露臉，否則實在害羞到沒臉見人。

事後照片被瘋傳，茉爾坦言，她的人生經歷過選美比賽等大風大浪，但這個絕對讓她永遠難忘，許多網友看了也忍不住笑翻，還有人說「要是我的話一定當著所有人的面打開那個塑膠包裝，以維護我的名譽」。

茉爾在這個最尷尬的網購經驗爆紅後，還在自己Instagram拍攝影片，親自示範她的新粉刺清潔器如何使用，證明這真的不是令人害羞的情趣用品。



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