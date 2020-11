17歲氣質妹首捐血卻賠上右手！「插錯血管」釀禍　導致慢性罕病

▲動脈血液回流導致手臂瘀青,並出現罕見症狀。(圖/翻攝自本人臉書)

記者張靖榕/綜合外電報導

加拿大一名少女滿17歲時第一次捐血幫助人,卻因為護士針頭插入「錯的血管」,導致她原本充滿希望的未來急轉直下,歷經多次手術復健仍未能讓右手回復正常活動,必須由支架支撐,生活起居也依賴母親。然而對於她因傷申請補償,以救人為己任的非營利組織4年來卻未曾負起責任。

根據「CTV新聞」報導,加拿大安大略省女子埃卡蔓(Gabriella Ekman)在滿17歲時,參加加拿大血液服務組織(Canadian Blood Services)的捐血活動。那次是埃卡蔓人生中第一次參加類似活動,她當時對未來充滿希望,除了想捐血助人外,也準備將來離家念大學,但就在當天早上,捐血卻成了使她走上人生另一條路的關鍵。

現年21歲的埃卡蔓回憶當時,為她抽血的人員把針插進她的血管時冒出一聲「哎呀」(whoops),事後相關人員還表示血液含氧量很高,比起靜脈更像是取自動脈。然而血液通常是自靜脈抽取,因為疼痛感較少,抽取容易,脈管中的壓力也不如動脈,所以血液從微小穿刺孔回流冒出的機會相對低得多。

Gabriella Ekman said that while they were drawing blood, the employees commented on how oxygenated her blood appeared – an indication the blood could be from an artery instead of a vein. https://t.co/g0vRJ5xI4i