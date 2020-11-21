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17歲氣質妹首捐血卻賠上右手！「插錯血管」釀禍　導致慢性罕病

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▲▼第一次捐血卻被插錯血管 17歲美眉右手幾乎廢了。（圖／翻攝自本人臉書）

▲動脈血液回流導致手臂瘀青，並出現罕見症狀。（圖／翻攝自本人臉書）

記者張靖榕／綜合外電報導

加拿大一名少女滿17歲時第一次捐血幫助人，卻因為護士針頭插入「錯的血管」，導致她原本充滿希望的未來急轉直下，歷經多次手術復健仍未能讓右手回復正常活動，必須由支架支撐，生活起居也依賴母親。然而對於她因傷申請補償，以救人為己任的非營利組織4年來卻未曾負起責任。

根據「CTV新聞」報導，加拿大安大略省女子埃卡蔓（Gabriella Ekman）在滿17歲時，參加加拿大血液服務組織（Canadian Blood Services）的捐血活動。那次是埃卡蔓人生中第一次參加類似活動，她當時對未來充滿希望，除了想捐血助人外，也準備將來離家念大學，但就在當天早上，捐血卻成了使她走上人生另一條路的關鍵。

現年21歲的埃卡蔓回憶當時，為她抽血的人員把針插進她的血管時冒出一聲「哎呀」（whoops），事後相關人員還表示血液含氧量很高，比起靜脈更像是取自動脈。然而血液通常是自靜脈抽取，因為疼痛感較少，抽取容易，脈管中的壓力也不如動脈，所以血液從微小穿刺孔回流冒出的機會相對低得多。

不到15分鐘，沒有經驗的埃卡蔓開始感到手臂不舒服，告知人員後被囑咐到醫院檢查，但醫生並沒有看出任何異狀。接下來幾周埃卡蔓的手臂開始抽緊，僵硬到無法伸直，手臂內側瘀青自手肘處向四方擴散。

埃卡蔓就醫後才被告知事態緊急，必須轉診由專家治療，也是那時才得知血液確實由動脈流出，遍布手臂。

接受多次止血、清除血塊的手術及物理治療，埃卡蔓手臂的健康狀況仍沒有進展，至今還必須靠母親開車載送、張羅三餐，因生活無法自理，獲取全額獎學金離家求學的理想也隨著針頭穿刺孔而流散。

▲▼加拿大安大略省女子埃卡蔓（Gabriella Ekman）因捐血導致手臂無法伸直。（圖／翻攝自推特「@GeorgianSGB」）

▲埃卡蔓因捐血疏失導致手臂無法伸直。（圖／翻攝自推特「@GeorgianSGB」）

埃卡蔓罹患的是一種慢性疼痛，叫做「複雜區域疼痛綜合症」（Complex Regional Pain Syndrome，CRPS），這種痛通常發生在創傷後的四肢上，是一項罕見的疾病，時間可延續數月至數年，可能導致燒灼、痙攣、腫脹和過敏。

加拿大血液服務組織正在和埃卡蔓進行漫長的司法進退。她和家人要求組織給予經濟補償，包括生活護理費用，以讓她達到成年自主的生活，但據她說稱，對方已3次取消和她的調解談判。

該公司發言人強調，捐血受傷風險非常低，嚴重不良反應的發生率甚至不到萬分之一，表明公司的立場。對此，埃卡蔓點出其中諷刺，一個仰賴捐贈者救人的組織，應該不會希望有人為此失去生命吧。

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