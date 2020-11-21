WHA拒絕台灣參與　美兩黨參議員致函譚德塞表達失望

▲WHA仍未將台灣納入觀察員，美國跨黨派議員致函表達失望。（圖／路透）

文／中央社記者江今葉華盛頓20日專電

美國跨黨派聯邦參議員今天致函世衛組織秘書長譚德塞，表達對於台灣被排除於世界衛生大會（WHA）會議的失望，並敦促世衛組織抵抗「不良行為者」，邀請台灣參與未來會議。

身兼美國國會及行政部門中國問題委員會（Congressional-Executive Commission on China, CECC）共同主席的參議員盧比歐（Marco Rubio）與馬基（Ed Markey）、默克利（Jeff Merkley）、克魯茲（Ted Cruz）、布朗（Sherrod Brown）今天聯名致函世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus），表達對於台灣未被邀請參與在9到14日舉行WHA復會的失望之意。

議員們在信函中表示，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）摧毀這個世界，超過百萬人死亡，對全球經濟帶來長期損害。台灣在疫情控制的成功獲得廣泛認可，這是在未對人民進行嚴格限制的情況下做到的，應該成為其他國家榜樣，也進一步證明台灣對WHA極具貢獻力。台灣已經連續200天沒有出現境內感染病例，創下世界紀錄。鑑於在疫情爆發之初，台灣與中國大量往來旅客可能帶來的重擔，這項成就更令人驚訝。

信函指出，台灣向需要援助國家慷慨提供個人防護設備與其他醫療用品及技術，也分享先進的重要醫療用品生產、確實追蹤接觸者並有針對性地利用大數據與數位科技阻止病毒傳播，這些知識都可以幫助國際社會。

議員們指出，儘管台灣取得無庸置疑的成就與對全球衛生的貢獻，但由於北京施壓，WHO繼續將台灣排除於WHA之外，將單一成員的政治議程置於全球社會健康之上。議員呼籲，讓台灣有意義參與未來活動將能確保台灣公衛專家有機會分享最佳做法，為全球有效因應疫情大流行做出貢獻，「集結所有可用資源因應大流行應是WHO的首要任務，而不是屈服於北京的不當與不合理要求」。

信函指出，疫情於武漢爆發之初，中國對WHO、國際社會並不透明，顯然北京已使WHO接受「一個中國」政策，證明有理由將民主台灣拒於門外，讓台灣無法對疫情與其他共同公衛挑戰做出貢獻。

議員表示，WHO繼續拒絕台灣的觀察員地位，將無法履行「為全球人民建設更美好、更健康未來」的既定使命。為了所有國家利益，全球衛生機構應抵抗不良行為者的影響，這些不良行為者的利益與增進全球衛生安全無關。

信函最後指出，直到2017年5月為止，台灣曾連續8 年參與WHA。作為對抗武漢肺炎的領導者，現在比以往更需要台灣的貢獻，議員們強烈敦促WHO再次邀請台灣有意義參與未來會議。