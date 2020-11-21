癌症學家指新冠病毒「義大利傳播」　美病毒學家駁斥研究結果

▲米蘭國家癌症研究所研究顯示，新冠病毒從2019年9月就在義大利傳播，遭到美國病毒學家駁斥。（圖／路透）



記者林彥臣／綜合報導

義大利米蘭國家癌症研究所（INT）研究顯示，科學家早在2019年9月就在境內的血液樣本中發現新冠肺炎（COVID-19）抗體，這表明新冠病毒去年就已在國內傳播。對此德州農工大學德克薩卡納分校（Texas A&M University-Texarkana）病毒學家紐曼（Benjamin Neuman）則是駁斥這樣的研究結果，認為癌症研究中心對病毒研究的專業性感到質疑。

根據《南華早報》（South China Morning Post）報導，紐曼表示，除了技術問題之外，對於這篇研究報告由癌症學家團隊撰寫併發表在《腫瘤雜誌》（Tumori Journal）上感到相當不快。他強調，「科學家通常只是一個狹窄領域內的專家。」

紐曼指出，這項評估報告可能是由癌症生物學專長，但是沒有進行過病毒研究的審稿人和編輯完成的。

不過，中國科學院「北京生物物理研究所」腫瘤學首席研究員王勝典教授表示，儘管義大利團隊在《腫瘤雜誌》上發表的結果可能需要進一步研究證實，但任何關於本文作者們無專業知識的推測，都是「一派胡言」。

▲INT的研究認為，病毒在義大利出現的時間，可能比中國第一起病例還早幾個月。（圖／翻攝新華社）



INT在科學期刊《腫瘤雜誌》上的研究結果顯示，在2019年9月至2020年3月期間受篩查試驗的959名健康志願者中，有11.6%的人早在2月份之前就出現了新冠病毒的抗體，這證明義大利無症狀患者的病毒循環出現得非常早，甚至可能比中國第一宗病例出現的時間還要早上幾個月。

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