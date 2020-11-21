　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

癌症學家指新冠病毒「義大利傳播」　美病毒學家駁斥研究結果

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 義大利,新冠肺炎,居家禁令。（圖／路透）

▲米蘭國家癌症研究所研究顯示，新冠病毒從2019年9月就在義大利傳播，遭到美國病毒學家駁斥。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

義大利米蘭國家癌症研究所（INT）研究顯示，科學家早在2019年9月就在境內的血液樣本中發現新冠肺炎（COVID-19）抗體，這表明新冠病毒去年就已在國內傳播。對此德州農工大學德克薩卡納分校（Texas A&M University-Texarkana）病毒學家紐曼（Benjamin Neuman）則是駁斥這樣的研究結果，認為癌症研究中心對病毒研究的專業性感到質疑。

根據《南華早報》（South China Morning Post）報導，紐曼表示，除了技術問題之外，對於這篇研究報告由癌症學家團隊撰寫併發表在《腫瘤雜誌》（Tumori Journal）上感到相當不快。他強調，「科學家通常只是一個狹窄領域內的專家。」

紐曼指出，這項評估報告可能是由癌症生物學專長，但是沒有進行過病毒研究的審稿人和編輯完成的。

不過，中國科學院「北京生物物理研究所」腫瘤學首席研究員王勝典教授表示，儘管義大利團隊在《腫瘤雜誌》上發表的結果可能需要進一步研究證實，但任何關於本文作者們無專業知識的推測，都是「一派胡言」。

▲武漢首個方艙醫院開始收治新冠肺炎病患。（圖／翻攝新華社）

▲INT的研究認為，病毒在義大利出現的時間，可能比中國第一起病例還早幾個月。（圖／翻攝新華社）

INT在科學期刊《腫瘤雜誌》上的研究結果顯示，在2019年9月至2020年3月期間受篩查試驗的959名健康志願者中，有11.6%的人早在2月份之前就出現了新冠病毒的抗體，這證明義大利無症狀患者的病毒循環出現得非常早，甚至可能比中國第一宗病例出現的時間還要早上幾個月。

►輕鬆做出熱壓吐司、鬆餅，特價599

ET快訊
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

囚「鳥」！豪放女「慾」警，跟囚犯發生性關係達7個月

癌症學家指新冠病毒「義大利傳播」　美病毒學家駁斥研究結果

11點後不喝卡布奇諾　義大利人「不成文潛規則」原因曝光

列車進站中！她遭大力推擠「跌落月台」　監視器捕捉生死瞬間

「生化機器蟑螂」誕生！小型電腦操控神經　未來或可代替人們做事

即使再死15萬人，拜登：不會全國封城！

川普次媳將選北卡參議員　2022殺破重圍得靠「公公剩餘政治資本」

川普被秋後算賬！檢察官選舉後狠查集團稅務　伊凡卡火大推特開罵

老公自殺...婆家硬逼改嫁自家親戚！寡婦拒絕慘遭「割鼻割舌」

法律戰好累！川普私人律師「猛流黑汗」擦不掉　背後金髮妹狂笑

白靈隔離出關「爆乳開深V」沒胸貼！　問：台灣尺度到哪？...紅毯戰服「若隱若現」

耳朵進水別用棉花棒耳垢會爆堵　亂弄喪失聽力？2方法秒乾必學

他開12米長「底盤車」吸睛上路 戴安全帽驚險過彎抵車體廠

泰國娘娘不服台灣是「水果王國」　試吃後被甜度驚呆：加工的吧？！

爸帶兒開車見黑狗在路邊舔水漬 手捧水餵牠喝...網讚：最棒身教

N.Flying李承協翻唱《玫瑰少年》改編韓文Rap　柳會勝Cover《想見你》…阿璞認證：很好聽！

年邁愛心媽半夜摸黑上山餵狗！　天真浪「叼2根樹枝」報恩換食物

剖腹產全都錄！見孩子出生她秒落淚 生產全程家人緊緊相伴：媽媽辛苦了

陸戰蛙人酒醉突抓狂大鬧KTV！　出言恐嚇還毆警...軍方：一律汰除

結婚迎娶創意拿「衝鋒槍巨扇」　新娘丟下超霸氣！媽：脾氣不好

囚「鳥」！豪放女「慾」警，跟囚犯發生性關係達7個月

癌症學家指新冠病毒「義大利傳播」　美病毒學家駁斥研究結果

11點後不喝卡布奇諾　義大利人「不成文潛規則」原因曝光

列車進站中！她遭大力推擠「跌落月台」　監視器捕捉生死瞬間

「生化機器蟑螂」誕生！小型電腦操控神經　未來或可代替人們做事

即使再死15萬人，拜登：不會全國封城！

川普次媳將選北卡參議員　2022殺破重圍得靠「公公剩餘政治資本」

川普被秋後算賬！檢察官選舉後狠查集團稅務　伊凡卡火大推特開罵

老公自殺...婆家硬逼改嫁自家親戚！寡婦拒絕慘遭「割鼻割舌」

法律戰好累！川普私人律師「猛流黑汗」擦不掉　背後金髮妹狂笑

恐龍媽「無下限寵兒」逼瘋幼教師　她心寒喊：我要放棄妳的孩子！

囚「鳥」！豪放女「慾」警，跟囚犯發生性關係達7個月

李正皓預言蘇貞昌「下台時間點」：蘇對蔡英文還有「重要價值」

癌症學家指新冠病毒「義大利傳播」　美病毒學家駁斥研究結果

11點後不喝卡布奇諾　義大利人「不成文潛規則」原因曝光

逛耶誕城被萌妹搭訕！他開心換賴　聽原因傻愣5分鐘：還聊得下去嗎

女人隱形戰原因曝！老公「天真無邪介入」就能鬆動強大「婆媳結界」

餐飲股再+1！麥味登拚12月中上櫃　抽中一張現賺3.3萬

軍人開車載女友遇劫1死1傷　「自撞電線桿」車體扭曲變形

APEC峰會聚焦疫後經貿復甦　張忠謀全程參與完成任務

林依晨.李心潔「不當人形立牌」　退居幕後拍電影「本人不出演」

國際熱門新聞

喝了3瓶酒壯陽！40歲男「金槍不倒30hrs 」

即／喬治亞州大選16天後終定局...拜登確定當選！

500漁民上岸染不明皮膚病　整根生殖器、嘴唇病變

女訂婚宴被新郎灌醉　遭3男性侵

全球大學就業力排名「台3校上榜」

11點後不喝卡布奇諾　義大利人潛規則

統計：「7cm陰莖」年收入破200萬！

列車進佔中　她遭大力推擠跌落月台

癌症學家研究新冠在義傳播　美病毒學家駁斥

再死15萬人，拜登也不願全國封鎖

台灣當國家挨轟　hololive擬撤陸市場

台灣網美胸前空一片　Uncle Roger開車：站起來

醫高材生全身卡45cm洞穴　待救中死亡遭灌漿封印

拜登：上任首日就讓美國重返世衛

更多熱門

相關新聞

陳時中自曝新冠疫苗採購進度

陳時中自曝新冠疫苗採購進度

國際各大藥廠研製新冠疫苗紛紛傳捷報，台灣到底能不能取得疫苗成為防疫重要關鍵，衛福部長陳時中今（20）日晚間參與活動致詞時透露疫苗採購進度「我們的口袋已經有一些了」。陳時中會後受訪表示，目前有和一些廠商談簽約，只差付訂金，但哪些廠商、數量都暫時無法透露。

列車進佔中　她遭大力推擠跌落月台

列車進佔中　她遭大力推擠跌落月台

川普次媳2022將選北卡參議員

川普次媳2022將選北卡參議員

檢察官查川普稅務　伊凡卡怒罵

檢察官查川普稅務　伊凡卡怒罵

離島航班採實名制　明年6月上線

離島航班採實名制　明年6月上線

關鍵字：

新冠肺炎武漢COVID-19義大利腫瘤癌症Benjamin Neuman北美要聞

讀者迴響

發燒話題

川普 雙11 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

「童噴飛」密錄片外流　警遭嚴懲千則留言怒灌粉絲團

Keanna遭起訴！腳踹車門夾莉婭

媽媽信神棍！小女兒被逼「為家裡犧牲」…遭3度性侵

18歲妹跳河亡　淚留遺書：我沒早戀

送葬隊伍遭貨車逆向衝撞...釀9死4傷「棺材全毀」

店員狂聊天加過頭　他「魔人舉動」被讚爆

BY2妹Yumi「臉蛋又變了」根本15歲國中妹！

婆媳對話「言語殺人於無形」　連家裡吃麵包婆婆都要主導

死前48小時對話曝光　她連說20次對不起婆婆繼續酸

即／男闖平交道遭普悠瑪撞上　送醫不治

科技男酒店包廂「快速撿屍」　秒還原現場

喝了3瓶酒壯陽！40歲男「金槍不倒30hrs 」

蔡依林霸氣掏200萬「包辦16舞者隔離費用」

好市多北台中店獨賣！鋼鐵人積木被掃貨

吃飯「餐廳湯匙」餵狗！隔壁桌氣炸公審

更多

最夯影音

更多
白靈隔離出關「爆乳開深V」沒胸貼！　問：台灣尺度到哪？...紅毯戰服「若隱若現」

白靈隔離出關「爆乳開深V」沒胸貼！　問：台灣尺度到哪？...紅毯戰服「若隱若現」
耳朵進水別用棉花棒耳垢會爆堵　亂弄喪失聽力？2方法秒乾必學

耳朵進水別用棉花棒耳垢會爆堵　亂弄喪失聽力？2方法秒乾必學

他開12米長「底盤車」吸睛上路 戴安全帽驚險過彎抵車體廠

他開12米長「底盤車」吸睛上路 戴安全帽驚險過彎抵車體廠

泰國娘娘不服台灣是「水果王國」　試吃後被甜度驚呆：加工的吧？！

泰國娘娘不服台灣是「水果王國」　試吃後被甜度驚呆：加工的吧？！

爸帶兒開車見黑狗在路邊舔水漬 手捧水餵牠喝...網讚：最棒身教

爸帶兒開車見黑狗在路邊舔水漬 手捧水餵牠喝...網讚：最棒身教

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城週年慶開跑囉

寵物雲商城週年慶開跑囉

賀！寵物雲2週年慶！來幫毛孩撿便宜！超多品項全網最低！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面