11點後不喝卡布奇諾　義大利人「不成文潛規則」原因曝光

▲卡布奇諾的含奶量較高，讓義大利人無法招架。（圖／Pixabay。）

圖文／CTWANT

世界上有各式各樣的咖啡文化，也有不同的飲用方式，尤其是義大利有著自己獨特的咖啡飲用文化，星巴克一直到2018年後才順利在當地插旗，在當地有一家名為「珍珠」的咖啡店，店內有個不成文的規定，就是「上午11點後不喝卡布奇諾」，為什麼會有這樣的規定，世界咖啡師大賽獲得冠軍的霍夫曼（James Hoffmann）做出解答。

其實原因是「牛奶太多了」，因為義大利人大多數都有乳糖不耐症，身體無法吸收乳糖，結果會造成腹瀉及消化不良。乳糖是由半乳糖及葡萄糖所結合的兩種糖，嬰兒靠著母乳飼育，所以可以分解乳糖，但人類是唯一會去喝其他動物「母乳」的動物，現在全世界有65%的人無法分解乳糖。

以義大利來說，患有乳糖不耐症的北義人比南義人少，義大利人很愛喝卡布奇諾，但是使用的牛奶量幾乎只有100ml到150ml，所以一天1杯或第2杯的奶量較少的話，就算超過11點喝，對義大利人來說還算是ok的。

延伸閱讀

▸ 超狂家政婦！「打掃」成百萬網紅 願為網友提供免費清潔服務

▸ 李㼈一夜猛7次！「24歲嬌妻帶球嫁」生下超正女兒 前女友：分手那晚還來一次

▸ 女星「被後製脫光」拐拍三級片 遭斷言「孤獨命」年過半百追真愛

►輕鬆做出熱壓吐司、鬆餅，特價599