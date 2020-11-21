餐飲股再+1！麥味登拚12月中上櫃　抽中一張現賺3.3萬

▲連鎖早餐店麥味登的母公司揚秦國際宣布12月中上櫃。（圖／東森新聞）

記者趙蔡州／綜合報導

在藏壽司、八方雲集接連興櫃掛牌後，連鎖早餐店麥味登的母公司揚秦國際也宣布在12月中上櫃，發行價目前暫定為每股60元，若以20日（興櫃）收盤價格93.2元來看，若能抽中一張大約能現賺3.3萬元，有金融分析師就認為，麥味登近年積極轉型、發展成效不錯，算是一個穩定的投資目標。

麥味登母公司揚秦國際日前宣布，預計將在12月中旬掛牌上櫃，發行價目前暫定為每股60元，根據20日興櫃的收盤價格93.2元來看，如果抽中一張大約現賺3.3萬。根據統計，麥味登目前全台有820家分店，其中有650間已經轉型為咖啡店型，光前三季的營收就達到10.85億元、年增14%。

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▲揚秦國際執行長卓靖倫。（圖／記者林淑慧攝）

揚秦國際企業卓靖倫表示，麥味登歷經多次品牌轉型與整頓，持續強化食安控管與數位應用，隨著社會經濟脈動與時俱進，過去三年雖然進行門市總量管制與體質調整，每年新展店數仍有110至120家，每年營收皆持續走揚，未來展店計畫方面，麥味登將以全台重返1000店為2021年目標。

藏壽司、八方雲集日前才興櫃掛牌，其中八方雲集9月底剛登興櫃時，股價一度最高漲到250元，不過20日收盤價就跌到164元；藏壽司也從325.5元一度跌成76.7元。分析師李永年認為，餐飲股可以依照擴店成效作為指標，麥味登近年積極轉型、發展成效不錯，應該可以當作一隻比較穩定的投資標的。

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