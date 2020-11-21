嘉義市提前防疫　腸病毒停課班數較去年減少136班

▲ 嘉義市提前防疫，腸病毒停課班數大幅降低 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

為維護孩子的健康，嘉義市政府防疫措施超前部署，今年因腸病毒停課班數較去年同期減少136班，足見嘉義市政府防疫政策發揮成效，保護孩子遠離傳染病的威脅。

嘉義市政府教育處處長林立生表示，防疫視同作戰，在疫情尚未終結前，嘉義市政府以嚴謹的態度面對任何防疫措施。為了給予校園的孩子們安全的環境，教育處於公私立國民中小學校長及幼兒園園長會議時，再三重申「勤洗手」、「環境消毒」及「佩戴口罩」的重要，讓孩子遠離傳染病的威脅。

▲市長黃敏惠親自以消毒水擦拭教室桌椅 。（圖／記者翁伊森翻攝）

林立生表示，為因應防疫新生活運動時代來臨，市府於109學年度開學前即函文所屬各國中小學，開學後學生入校時一律佩戴口罩，各校每一洗手台應放置肥皂或洗手乳，並要求每位學生於每節上課前務必做好洗手動作；每日上課前也應做好班級清潔或消毒工作。

去年10月前嘉義市幼兒園及國小有143班因腸病毒停課，今年同期僅有7班因腸病毒停課，足以見得嘉義市政府的防疫政策，讓孩子遠離傳染病的威脅。防疫新生活運動時代來臨，面對不同傳染病可能對於學童造成的危害，嘉義市政府從不掉以輕心，站在防疫最前線，未來將會以更嚴謹的態度面對防疫措施，守護學童健康。

▲嘉義市學童今年在學校教育下格外注意多洗手防疫。（圖／記者翁伊森翻攝）