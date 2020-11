列車進站中！她遭大力推擠「跌落月台」　監視器捕捉生死瞬間

▲ 紐約地鐵站。(示意圖/路透)

記者楊庭蒝/綜合報導

美國紐約在19日發生一起隨機攻擊事件,一位年約40歲的婦人在站在紐約第十四街聯合廣場地鐵站的月台上,突然遭到一名陌生男子從背後大力推下月台,當時正好有一班列車正在進站,所幸婦人剛好跌落到月台的緊急避難區,最後只受到輕傷收尾。

根據《太陽報》報導,當地警方表示,已經鎖定嫌犯為24歲阿迪亞·維穆拉帕蒂(Aditya Vemulapati),根據監視器畫面顯示,事發前阿迪亞來回走動了約15秒左右,然後就突然衝向婦人,並將她推落月台。

Subway shove at Union Square 8:30am. Cops say suspect timed push so victim would get hit by train. Somehow she not only survived, but suffered only minor injuries; landed between the tracks. Cops say 24-year-old suspect Aditya Vemulapati is emotionally disturbed and homeless. pic.twitter.com/Qvy8xwgFTk