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列車進站中！她遭大力推擠「跌落月台」　監視器捕捉生死瞬間

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▲▼ 紐約地鐵站。（圖／路透）

▲ 紐約地鐵站。（示意圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

美國紐約在19日發生一起隨機攻擊事件，一位年約40歲的婦人在站在紐約第十四街聯合廣場地鐵站的月台上，突然遭到一名陌生男子從背後大力推下月台，當時正好有一班列車正在進站，所幸婦人剛好跌落到月台的緊急避難區，最後只受到輕傷收尾。

根據《太陽報》報導，當地警方表示，已經鎖定嫌犯為24歲阿迪亞·維穆拉帕蒂（Aditya Vemulapati），根據監視器畫面顯示，事發前阿迪亞來回走動了約15秒左右，然後就突然衝向婦人，並將她推落月台。

警方調查指出，阿迪亞與受害婦人並不認識，也沒有利害關係，此案應為隨機攻擊事件，當時附近正有員警值勤，很快就將犯嫌制伏。婦人在受傷後緊急被送到附近的醫院治療，幸好只有頭部受到輕微割傷，當天就出院回到家中休養，不過精神狀態似乎受到很大的影響。

據悉，阿迪亞示一名無家可歸的遊民，刻意挑選列車進站過程中犯案，最後以企圖謀殺及商害罪名遭到逮捕。

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