川普被秋後算賬！檢察官選舉後狠查集團稅務　伊凡卡火大推特開罵

▲川普與女兒伊凡卡在選舉失利後,瞬間迎來稅務危機。(圖/路透)

記者葉睿涵/綜合報導

據知情人士透露,正在進行廣泛刑事調查的曼哈頓地區檢察官辦公室,連同正在進行民事調查的紐約總檢察長辦公室,已發出傳票,要求川普集團(Trump Organization)提供與顧問費有關的記錄。

據CNN報導,稅務調查是川普下台成為普通公民後,最困擾他的問題。紐約總檢察長的調查重點是川普集團以及川普本人是否違反稅法,或是在貸款時不當誇大了某些資產的價值。他們也證實,川普名下至少4處房產正在接受審查。紐約相關單位也已將調查範圍擴大到包括涉及數百萬美元顧問費的稅務註銷。

《紐約時報》不久前的調查報導指出,川普集團在2017年的夏威夷和溫哥華旅館建案中,申報了高達74萬7000美元(約新台幣2100萬元)的顧問費,要求稅務扣除。同時,伊凡卡的一家顧問公司收到了相同的金額,讓人懷疑川普的稅務是否有舞弊的問題。

This is harassment pure and simple. This ‘inquiry’ by NYC democrats is 100% motivated by politics, publicity and rage. They know very well that there’s nothing here and that there was no tax benefit whatsoever. These politicians are simply ruthless.https://t.co/4dQoDzQlRX