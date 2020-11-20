法律戰好累！川普私人律師「猛流黑汗」擦不掉　背後金髮妹狂笑

▲川普私人律師、紐約前市長朱利安尼（Rudy Giuliani）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普私人律師、紐約前市長朱利安尼目前負責處理各州法律戰，他19日在華府召開記者會時，被現場記者拍到不斷流汗，令人感到最詭異的地方是，朱利安尼從頭上流到臉頰的汗居然是黑色的，疑似是深色染髮劑混著汗水滴下，畫面曝光後也讓網友笑翻。

根據《衛報》報導，朱利安尼（Rudy Giuliani）目前正忙於處理川普在各州提出的訴訟，他19日在華府舉行的記者會中，貌似覺得非常熱，汗水不斷從頭上滑落。結果就被記者捕捉到，朱利安尼的汗水居然變成黑色的，儘管他不斷擦拭，黑色汗水仍不斷流下。

現場更捕捉到後台人員在直播中竊竊私語說著，「直播聽不到我們的聲音吧？朱利安尼的染髮劑從他臉上滴下來了。」網友也紛紛在影片底下留言表示，這是大選以來看過最好笑的影片，而且朱利安尼背後的女子也不禁在台上笑了出來。

朱利安尼19日宣布撤回在密西根州提出的選舉訴訟，並指出，撤回訴訟是為了「實現我們尋求救濟的直接結果，也就是阻止韋恩郡在尚未完全清點合法選票的情況下認證選舉結果。」不過，代表底特律市的律師芬克（David Fink）則說，「他們要怎麼說都可以，但他們是因為即將敗訴所以駁回訴訟。」

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