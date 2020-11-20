川普次媳將選北卡參議員　2022殺破重圍得靠「公公剩餘政治資本」

▲若川普次媳賴拉真的競選參議員之位，那她將是現任第一家庭中，首個繼承川普政治資本的人。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

隨著共和黨參議員伯爾（Richard Burr）宣布，他將在任期結束後就退休，北卡羅萊納州的參議員席位也即將在2022年進入改選。儘管川普失意白宮，但有傳他的次媳賴拉（Lara Trump）有意借用他的政治資本，角逐參議員之位。

綜合外媒報導，現年38歲的賴拉是川普次子艾瑞克（Eric Trump）的妻子，她曾是電視製片人，也在川普競選總統期間擔任顧問的角色。她出生於北卡州的威爾明頓（Wilmington），也在北卡羅來納州立大學獲得了文學學士學位。

▲川普次子艾瑞克（Eric Trump）與妻子賴拉（Lara Trump）。（圖／路透）

消息傳出後，川普團隊中的施拉普（Mercedes Schalpp）和康威（Kellyanne Conway）都非常支持賴拉的決定，因為她們認為，她的辦事能力很強，也十分有號召力、很了解政治文化，是個天生的政治人物。

不過，這並不代表賴拉就能輕易當選，因為選舉的競爭非常激烈。據悉，北卡州第6區的眾議院議員華克（Mark Walker）、白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）、北卡州前州長麥克羅伊（Pat McCrory）、北卡眾院議長摩爾（Tim Moore）和北卡州現任副州長夫雷斯特（Dan Forrest）都有意參選。

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