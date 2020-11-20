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老公自殺...婆家硬逼改嫁自家親戚！寡婦拒絕慘遭「割鼻割舌」

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▲新娘（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲古蒂只因不願再嫁婆家的親戚，竟慘遭十多人凌虐。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者王佩翊／綜合報導

印度拉賈斯坦邦一名30歲女子古蒂5年前因丈夫自殺淪為寡婦，至今未再嫁，但婆家卻一再要求她再婚，嫁給他們的另一位親戚，遭到古蒂拒絕。沒想到婆家人竟因此心生不滿，號召十多人，開著曳引機到古蒂的娘家，強行闖入後，拿出預藏的刀具，將她的鼻子與舌頭割下，甚至還打斷古蒂的右手，十分惡劣。

根據《新印度快報》報導，被害人古蒂2014年與先生柯傑結婚，然而兩人的短命婚姻僅維持1年，柯傑就自殺身亡，此後古蒂也並未再嫁。儘管如此，柯傑的家人多年來卻不斷要求古蒂嫁給他們的另一名親戚，儘管古蒂強硬拒絕，婆家人卻還是不願放過她。

古蒂的兄弟表示，17日下午1時左右，柯傑的家人又跑到家裡要求古蒂與另一位親戚結婚，古蒂忍無可忍，馬上將其趕出家門，不過此舉也引起附近鄰居圍觀。柯傑的家人因此覺得受到羞辱，氣得連忙回家，同時號召十多人，開著曳引機衝到古蒂家。

一行人浩浩蕩蕩趕往古蒂家後，馬上就衝了進去，並拿出預藏的刀子當場削掉古蒂的鼻子與舌頭。雖然古蒂在過程中極力反抗，並企圖脫逃，但最後仍慘遭攻擊，甚至連右手也被打斷。而古蒂的母親為了要救自己的女兒也受了傷。

等到警方接獲通報趕往現場後，柯傑的家人早已逃之夭夭，僅剩滿身是血的古蒂躺在地上，警方連忙將受傷的古蒂與母親送往醫院治療。據悉，警方目前已經逮捕主要涉案人士與另外3名共犯，但其餘嫌犯仍在逃。古蒂的家人也已經向警方提出申訴，全案目前仍在調查中。

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