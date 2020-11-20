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算卦指母阻斷姻緣「氣」　韓國三姊妹活活打死母親

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▲水原地方檢察廳安陽支廳。(圖／翻攝自網路)

▲水原地方檢察廳安陽支廳。（圖／翻攝自網路）

國際中心／綜合報導

「韓國韓聯社」報導，水原地方檢察廳安陽支廳以「傷害親屬致死」罪嫌逮捕並起訴了三姊妹妹，分別為43歲的A女、40歲的B女和38歲的C女，同時以教唆上述三姊妹弒親的罪嫌直接起訴D女(68歲)。

據瞭解，三姐妹被控在今年7月24日0時20分至3時20分期間，在京畿道安陽市東安區的自家咖啡店內用木製鈍器將親生母親E女(68歲)活活打死。

警方對咖啡店內監視器錄下的畫面進行分析後，逮捕了主嫌A女以及從旁協助的妹妹B女和C女。A女接受偵訊時表示，母親經營咖啡店以來，從未曾給過她們姊妹經濟上任何幫助，因此才犯下本案。

本案移交檢方後，檢方在調查過程中發現D女有教唆犯罪嫌疑。後來發現，D女跟被害人E女是有30年交情的姊妹淘，多年來曾給三姐妹不少金錢幫助。

案發前約一個月，D女曾為A女等人算卦，說透過跟政治家、財閥聯結的「氣」，可以讓三姐妹遇到好對象，但又說是她們的母親阻斷了這股「氣」，應該教訓教訓她。

檢方認為，D女和三姐妹之間構成了唆使與服從關係，因此導致這宗悲劇發生。目前檢方已逮捕並起訴嫌犯三姐妹，對教唆犯D女的逮捕令則被法官以「不擔心她滅證」為由駁回。

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