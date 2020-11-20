新冠瘟疫蔓延時　巴西全國謀殺案件數仍在飆高！

▲儘管新冠疫情肆虐，也無法讓巴西謀殺案數字降下來。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

國際中心／綜合報導

巴西全國26州和首都巴西利亞所在聯邦區的19日最新統計顯示，儘管在新冠疫情肆虐期間，各地區都採取了相當度程度的隔離措施，出門人數和社會活動減少，但今年前9個月，全國謀殺案件數跟去年同期相比仍增加了4%。

據統計，今年1至9月相關案件數共計3萬2298件，去年同期數量為3萬1022件，上升1276件。 資料顯示，從地域上看，巴西東北部地區是牽動今年謀殺犯罪案件數量上升的主要因素。

今年前9個月，該地區相關案件數量較去年同期上升了19%。同時，東北部地區也是巴西所有地區中，唯一在1至9月份謀殺案件數增加的區域。警方透露，此一情況或跟今年初該地區塞阿臘州發生的軍警暴動事件有關。

此外，在巴西26個州裡，15個州在前9個月的謀殺案件數較去年均有所上升。專家指出，該情況反映暴力犯罪案件不僅僅局限在某個特定區域，這種情況讓人擔憂。

此外，一些多年來持續採取有效措施讓謀殺案件下降的地區，今年也出現了案件數回升的情形，當中包括東南部的聖埃斯皮裡圖州、聖保羅州和東北部的帕拉伊巴州。媒體分析指出，這或跟上述地區並未持續貫徹先前的安保政策有關。