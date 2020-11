狠母「狂澆熱水」燙女嬰！聽淒厲哭喊1hr直到沒聲音　驚吼：她死了

▲英國一名19個月大的女嬰遭母親用滾水燙死。(示意圖/免費圖庫LibreStock)

記者吳美依/綜合外電報導

英國諾丁罕郡曼斯菲爾德(Mansfield)發生一起殘忍案件。26歲的凱蒂(Katie Crowder)不知出於什麼原因,竟將滾燙熱水澆在19個月大的女兒葛蕾西(Gracie Crowder)身上,放任女嬰痛苦哭喊1個多小時,直至死去。她在案發前曾經服用古柯鹼,19日遭檢方指控蓄意謀殺,卻堅決否認犯案。

綜合BBC、《太陽報》報導,凱蒂3月6日早上把女兒帶到父母家,驚慌失措地大吼「她死了」。她向警方供稱,自己原本在清理狗狗弄髒的東西,卻突然發現葛蕾西臉部朝下,趴在浴室的水桶旁,「我不知道,我發現她時,她已經這樣了」。

葛蕾西送醫不久後就被宣告不治,全身65%面積嚴重灼傷,經法醫檢驗結果指出,死於「接觸滾燙液體造成的燙傷與急性燒灼傷」。凱蒂隨後在醫院被捕,她卻表示,「什麼?我永遠也不會傷害她」。

