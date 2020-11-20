歐盟官員確診！　英國脫歐後「貿易協議」談判喊停

▲英國脫歐後貿易協議談判陷入膠著。（圖／路透）



文／中央社記者戴雅真倫敦20日專電

英國與歐洲聯盟（EU）的脫歐後貿易協議談判陷入膠著之際，一名歐盟團隊成員確診感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19），談判暫時喊停。

英國廣播公司（BBC）報導，歐盟談判代表巴尼耶（Michel Barnier）表示，英國談判代表佛羅斯特（David Frost）已同意暫停談判。雙方將繼續在完全遵守相關安全規則的前提下，繼續討論。

update: one of the negotiators in my team has tested positive for COVID-19. With @DavidGHFrost we have decided to suspend the negotiations at our level for a short period. The teams will continue their work in full respect of guidelines. — Michel Barnier (@MichelBarnier) November 19, 2020

巴尼耶19日在推特（Twitter）發文表示，由於他的團隊成員篩檢確診，我「與佛羅斯特己決定暫停這一層級的談判」。

報導提到，巴尼耶將進行隔離，但不知最高層級談判將暫停多久。前往布魯塞爾談判的英國團隊沒有人需要隔離，將儘快返回倫敦。

佛羅斯特也在推特表示，他和巴尼耶保持密切聯繫，「團隊的健康擺在第一」。

今年1月英國雖已脫離歐洲聯盟，但要等到今年底結束11個月的過渡期後，才實質脫歐，雙方未來的新遊戲規則將仰賴貿易協議，但目前協商仍陷入膠著。漁權、競爭規則等是爭議焦點。

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