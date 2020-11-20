最狂家政婦！幫前男友「打掃」成百萬網紅　開放名額給陌生人

▲奧莉清掃功力驚人，能把原本的豬窩打掃得乾乾淨淨。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

最狂家政婦！網紅奧莉（Auri Kananen）在抖音平台擁有180萬追蹤者，與其他美妝、唱歌、吃播型網紅不同，她之所以吸引粉絲，是因為她熱愛打掃成痴，總能將髒亂的房間打掃得一乾二凈，甚至能在前男友跑去與砲友約會時，到對方家幫忙打掃。而現在，她願意為陌生人提供免費打掃服務。

現年27歲的奧莉來自芬蘭，從14歲獲得第一份清潔工作後，便視打掃為愛好。今年初，她在抖音分享到前男友家大掃除的影片，當時前男友只要她幫忙整理陽台，但一上工就停不下來的她忍不住打掃整個房屋。只見原本凌亂的櫥櫃、衣櫃，經她妙手改造後變得井然有序，她還將被單折成天鵝形狀，為廁所衛生紙打上蝴蝶結。另一支打掃廚房的影片，奧莉將陳年油垢擦得乾淨溜溜，灶台變得如全新的一樣，該支影片已獲4690萬觀看數。

奧莉總能在打掃中獲得快樂與成就感，但她透露起初向親友們表達嗜好時，他們還不太諒解，直到她在抖音竄紅。如今她要為網友們提供免費打掃服務，只要網友提供家裡照片，她會視屋況安排時間，為網友們的「豬窩」進行大改造，並拍攝影片到抖音。「如果能用自己的能力去幫助他人，那為什麼不呢？」

不過，奧莉目前無法提供海外服務，所以台灣的網友們要再等等了！



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