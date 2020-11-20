莫名被人「頭上插進一把刀」　命大男2次逃死3天就回去上班！

Man who had knife stuck in head goes back to work just three days later https://t.co/cUMYD1cF9E pic.twitter.com/rziJ7SZnYo — Daily Star (@dailystar) November 19, 2020

記者李振慧／綜合報導

南非開普敦近來發生一起襲擊事件，38歲男子哈克(Christopher Harker)走在街上時突然遭人把刀插進頭上，驚悚畫面在網路上被瘋傳，正當大家擔心他的性命是否會有危險時，沒想到3天後就像沒事一樣回去上班，更讓人意外的是，這已是他第2次與死神擦肩而過。

網路上近來流傳一張照片，一名男子的頭上竟然插了一把刀，而男子的表情看起來卻十分淡定。照片中主角哈克近來接受媒體採訪表示，事件發生在11日，「當時有一個人突然冒出來，我感覺頭部受到攻擊便開始追對方，後來才發現有一把刀卡在我的頭部右邊」。

哈克發現自己受傷便停下腳步，原本想要自己把刀拔出來，但是附近的人都勸他等救護車來，「所以我坐下來等救護車，救護車到時我自己上車，還可以打電話給家人通知正要前往醫院，結果一到醫院所有人看到我都嚇到了」。

哈克雖然頭部中刀，但是幸好沒有傷到重要部位，傷口縫了4針只休息3天就返回購物中心的工作，現在每天都要持續吃2種止痛藥，「這太神奇了，我不敢相信活了下來，我後來才知道自己的影像已經傳遍南非網路」。

神奇的是，這居然不是哈克第一次逃過死神，「3年前我被人開了7槍，當場被宣布已經死亡，家人看到白布罩在我身上，被放置在下雨的街道上，我醒來後自己去附近房子求助，才被救護車載去醫院」。警方發言人表示，目前已經在調查這起謀殺未遂案。

▼男子頭部中刀卻很快就恢復健康。（圖／示意圖／達志影像）

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